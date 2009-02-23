Києву в Криму потрібно робити акцент на соціальні питання та економіку

Лише шляхом підвищення соціальних стандартів життя громадян можна остаточно вирішити “російське питання” в Криму та припинити спекуляції на цю тему політичними силами для досягнення власних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив заступник генерального директора, директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

В цілому він вважає стратегію Києва щодо Криму правильною, хоча в тактичному плані, на його думку, робляться помилки. “Потрібно робити акцент не на питаннях мови чи культури, а на економіку, соціальні питання, на формування привабливості регіону, зміну його ідентичності. Це головні моменти, які повинні сьогодні бути присутніми”, - переконаний В.ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що більшість кримчан заявляють, що є патріотами України, хоча в зовнішньополітичних уподобаннях більше симпатизують Росії. Експерт вважає, що саме на цьому потрібно будувати державну політику щодо Криму.

“Як тільки рівень зарплат і пенсій в Україні перевищить російські, ставлення жителів Криму до української держави зміниться”, - переконаний В.ЧАЛИЙ. До того часу, на його думку, “російське питання” активно порушуватиметься різними політичними силами для досягнення власних інтересів, що лише поглиблюватиме розкол в українському суспільстві.