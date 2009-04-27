В Севастополі першотравневими заходами керуватимуть профспілки

В Севастополі першотравневі заходи очолюватимуть профспілки, а не політичні партії, оскільки 1 травня відзначатиметься як державне свято.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

За його словами, виконавча влада міста разом з профспілками готує «весь цикл заходів, присвячених Міжнародному дню солідарності трудящих, Дню праці», тому що «це державне свято, і профспілки - в центрі цього свята». Під їх егідою формуються колони. «Вони проводитимуть мітинг на площі Нахімова, і профспілкова колона очолюватиме демонстрацію трудящих, всіх тих, хто бажає цього дня взяти участь в ході людей праці», - сказав він.

При цьому В.КАЗАРІН підкреслив: «Не політичні партії керуватимуть мітингом на площі Нахімова, а саме наші профспілки, і ми, як адміністрація, надаємо необхідне організаційне сприяння».

За його словами, заяви представників політичних партій про те, що вони проводять першотравневі мітинги, не відповідають дійсності.