Прикордонники видворили з Криму російського турка

Прикордонники видворили з території України затриманого в аеропорту «Сімферополь» (Крим) за порушення законодавства країни громадянина Туреччини.

«У 2006 році він пересікав кордон України з паспортом Російської Федерації. За перевищення терміну перебування росіянин був притягнений до адміністративної відповідальності і йому заборонили в`їзд до України на 5 років, про що свідчив штамп в паспорті», - мовиться у повідомленні прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної пограничної служби.

Змінивши прізвище, ім`я і громадянство, він отримав у Туреччині новий паспорт і спробував попасти до України раніше 2011 року.

Суд визнав російського турка винним в порушенні державного кордону України і призначив штраф, а прикордонники видворили його з країни.