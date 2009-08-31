Чиновникам Криму не подобаються підручники державною мовою

У Криму невдоволені тим, що учням 9-х класів доведеться вивчати історію України, географію, правознавство й художню культуру за підручниками державною мовою, хоча в автономії три мови навчання – українська, російська і кримськотатарська.

В автономії цього року працюватимуть 616 загальноосвітніх навчальних закладів, з них в 7-ми навчання виключно ведеться українською мовою, в 15 - кримськотатарською.

«Без нас вирішує Міністерство освіти й науки України, якою мовою видавати підручники. Ми звернулися до Верховної Ради (Криму) й Ради міністрів, аби з наступного року у нас була можливість фінансування перекладу таких підручників, щоб наші школи одержували підручники тією мовою, якою відбувається навчання», - заявив міністр освіти й науки Криму Валерій ЛАВРОВ на прес-конференції в Сімферополі.

Постачання підручників українською чиновники з центральних органів влади пояснюють браком коштів на переклад.

Учні, що вчаться у 9-х класах, першими в Україні переходять на 12-річну систему навчання.

За даними на 31 серпня, до Криму надійшла п`ята частина підручників для дев`ятикласників.

«До нас надійшло близько 96 тисяч підручників для 9-го класу, це становить трохи більше як 20%», - сказав начальник відділу загальної середньої освіти Міністерства освіти Криму Володимир БУЯКЕВИЧ.