Зеленський відреагував на візит угорської делегації до України

Також президент розкрив деталі щодо відновлення нафтопроводу "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка раніше прибула до нашої країни. Про це український лідер заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Що робить тут делегація, мені невідомо. Міністр закордонних справ мені сказав, що приїхали люди", – сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що візит угорської делегації є приватною поїздкою. Водночас, коментуючи нафтопровід "Дружба", через який нібито прибула угорська делегація, президент зазначив, що Україна працює з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніо Кошту стосовно цього питання.

"В останніх наших розмовах телефоном ми домовилися, що Україна повинна дати ЄС дату можливого відновлення. Наш "Нафтогаз", вони цим займаються, вони мені сказали, що приблизно потрібно півтора-два місяці. Але ми повинні знати, що це відновиться тільки можливість (транспортування, – УНІАН). Ми не говоримо про відновлення резервуарів. Якщо відновлювати також те, що було зруйновано ракетами, там найбільший резервуар центральної Європи. Його треба шість місяців ремонтувати, наприклад", – сказав Зеленський.

Він також додав, що ремонту потребує й інший нафтопровід Одеса-Броди. За словами президента, це обговорюється на паралельному треці.

"А також треба все це заховати. Сьогодні ми говоримо, як закрити нашу енергетику, це ж також частина енергетичної системи. Якщо все це ще захищати ППО треба мати це ППО. Якщо частини, які закопувати або закривати бетоном, мати на це потрібно і гроші, і час", – додав Президент.

Нафтопровід "Дружба" - важливі новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до України прямує угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики країни Габором Чепеком. Вони заявляли, що метою поїздки є проведення переговорів щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану.

На візит угорців в Україну відреагували і в МЗС. Як зазначив речник міністерства Георгій Тихий, ця делегація не має статусу офіційних осіб і жодних офіційних зустрічей з українською владою вони не погоджували.

