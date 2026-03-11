Зеленський зізнався, у чому Трамп виявився правий

Український президент хоче, аби США більше тиснули на Росію, а не на Україну.

Щоб досягти миру в Україні, Дональду Трампу варто чинити тиск на Москву, а не на Київ. Про це в інтерв’ю Politico заявив президент України Володимир Зеленський.

Український лідер зокрема прокоментував нещодавні звинувачення з боку Трампа щодо буцімто небажанняя Зеленського йти на компроміси і домовлятися про мир. Президент нагадав, що Київ вже пішов на численні компроміси, зокрема і на вимогу самого ж Трампа.

"Те, що команда президента Трампа запропонувала в Саудівській Аравії рік тому – вже рік тому – ми підтримали. Чи був це компроміс з нашого боку? Звичайно. Ми залишаємося там, де були, і вони не відступають на російську територію. Вони не повертають те, що окупували. Хіба це не компроміс? Я вважаю, що це так", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україну торік попередили, що обріжуть допомогу, якщо вона не відмовиться від наміру повернути всю територію.

"Я вважаю, що це був найбільший компроміс, на який була готова наша нація. Але після таких компромісів Росії цього виявилося замало. Вони хотіли більше і більше. (...) Ми не готові віддати нашу країну Путіну. Я вірю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть. Але нам потрібен більший тиск на Росію, а не на мене", - сказав Зеленський.

Під час інтерв’ю український лідер визнав, що принаймні в одному Трамп був правий: що Зеленський ненавидить Путіна.

"Звичайно, я думаю, ми ненавидимо один одного. У цьому Трамп правий. Не у всьому, але в цьому так", - сказав президент.

Закиди Трампа на адресу Зеленського

Як писав УНІАН, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що перешкодою для потенційної мирної угоди у війні є Україна, а не Росія. За його словами, президент РФ Володимир Путін нібито готовий завершити війну та укласти угоду, тоді як Україна, на його думку, "менш готова" до компромісу.

Пояснюючи, чому переговори за участі США досі не привели до завершення війни, Трамп коротко відповів: "Зеленський". Він акцентував, що потрібно переконати саме президента України підтримати мирну угоду.

