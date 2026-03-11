Окупанти знищили будівлю поліції в Шостці, понад 20 працівників поранені

Російські загарбники здійснили атаку сьогодні вранці.

Російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по будівлі районного управління поліції у місті Шостка Сумської області.

Про це журналістам на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає "Укрінформ". Понад 20 поліцейських поранені.

"Сьогодні вранці удар БПЛА по райуправлінню поліції у Шостці. Знищена будівля, більше 22 працівників поранені", – зазначив Клименко.

Окремо міністр повідомив про постійні російські обстріли міста Нікополь на Дніпропетровщині.

"Там взагалі менш як 10 км від точки старту БПЛА. Є інформація, що там росіяни також тренуються на БЗВП запускати дрони. По мирному населенню. Окремо б’ють БПЛА, окремо – артилерія", – заявив Клименко.

Війна в Україні – загрози для прифронтових територій

Прифронтові населені пункти щодня піддаються обстрілам з боку російських терористів. Зокрема, 11 березня росіяни атакували КАБами Запоріжжя та Запорізький район, є постраждалі.

Від ворожих обстрілів потерпає і Харків. Нещодавно ворог ударив по багатоповерхівці посеред ночі. Серед жертв атаки були діти.

Президент України Володимир Зеленський 10 березня повідомив, що російські загарбники не полишають мрій створити так звану "буферну зону". Однак Збройні сили України блокують їхні намагання. Водночас, як відзначив глава держави, ніяких на сьогодні ризиків для Сумщини немає.

