З'явилися перші фото дозаправки у повітрі американського бомбардувальника нового покоління

Northrop Grumman B-21 Raider здійснив перший політ 10 листопада 2023 року.

У Мережі з'явилося кілька фото, на яких бомбардувальник B-21 Raider дозаправляється з танкера KC-135R. Про це повідомляє The War Zone.

Одне з зображень опублікував у соцмережі Х користувач під ніком Minor_triad: на ньому видно, як KC-135R заправляє B-21 над пустелею Мохаве.

Судячи з усього, в кадрі перебуває перший льотний екземпляр B-21 Raider – на це вказує датчик повітряних параметрів, що виступає з носової частини літака.

Відео дня

Ще одну серію фотографій зробив Ієн Реккьо. На його знімках B-21 Raider слідує за KC-135R. Також видно літак, що нагадує бізнес-джет, який пролітає під ними. До кінця не зрозуміло, чи брав цей літак безпосередню участь у даному випробувальному польоті разом з B-21.

На іншому знімку можна бачити, що поряд із бомбардувальником B-21 перебуває винищувач F-16. Це є звичайною практикою під час випробувальних польотів.

Фото дають добре уявлення про розміри B-21 Raider у порівнянні з KC-135R, розмах крила якого становить приблизно 40 метрів. Добре видно, що розмах крила B-21 Raider дорівнює приблизно 44–47 метрів. Для порівняння, у бомбардувальника B-2 розмах крила становить близько 52 метрів.

Ймовірно, B-21 вже деякий час дозаправляється за допомогою літаків заправників, але це перший раз, коли таку операцію було зафіксовано на камеру.

B-21 Raider – що відомо

B-21 Raider є малопомітним стратегічним бомбардувальником, створеним для Повітряних сил США корпорацією Northrop Grumman. Бомбардувальник здійснив перший політ у 10 листопада 2023 року. Всього американці можуть отримати понад 100 таких літаків.

Повідомлялося, що B-21 зможе нести не лише бомби та крилаті ракети, а й, можливо, озброєння класу "повітря-повітря". Деякі експерти кажуть, що літак має "багато спільного" з проєктом винищувача шостого покоління, за винятком надзвукової швидкості та високої маневреності.

Вас також можуть зацікавити новини: