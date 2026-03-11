До Північної Кореї знову можна потрапити з території Китаю, але є нюанс, – ЗМІ

Подорож доступна лише для власників ділових віз, серед пасажирів – підприємці, урядовці та журналісти.

Північна Корея після тривалої перерви відновлює пасажирське залізничне сполучення з Китаєм – квитки на перший за шість років потяг між Пекіном та Пхеньяном уже повністю розпродані. Про це повідомила каса продажу квитків у китайській столиці напередодні відправлення рейсу, запланованого на 12 березня, пише The Independent.

Зазначається, що відновлення залізничного сполучення, яке було зупинене на початку пандемії COVID-19 у 2020 році, знову відкриває важливий транспортний маршрут між ізольованою країною та її головним економічним союзником.

Хто купив квитки

Подорож доступна лише для власників ділових віз. За даними квиткової служби в Пекіні, серед пасажирів – підприємці, урядовці та журналісти. Квитки на наступний рейс, який запланований на 18 березня, ще доступні.

Згідно з повідомленням китайської залізниці, потяги між Пекіном і Пхеньяном курсуватимуть чотири рази на тиждень – у понеділок, середу, четвер і суботу. Водночас рейси між китайським прикордонним містом Даньдун і Пхеньяном виконуватимуться щодня.

У повідомленні китайської сторони зазначається, що відновлення рейсів має сприяти активізації подорожей, торгівлі та економічної співпраці між Китаєм і Північною Кореєю, а також розвитку контактів між людьми.

Попри це, йдеться у статті, Північна Корея залишається закритою для більшості іноземних туристів. За даними туристичних агентств, винятки робляться лише для окремих груп туристів з РФ, які подорожують за суворо обмеженими програмами.

До пандемії найбільшу частку іноземних туристів у Північній Кореї становили саме громадяни КНР.

Скасування марафону і зростання торгівлі

Водночас туристичні оператори повідомили, що Північна Корея скасувала запланований на наступний місяць Пхеньянський марафон. Це один із небагатьох заходів у країні, який раніше був відкритий для іноземних учасників.

Тим часом економічні зв’язки між двома країнами продовжують зростати. Минулого року експорт Китаю до Північної Кореї досяг 2,3 мільярда доларів, що стало найвищим показником за шість років і на 25% більше, ніж роком раніше.

Лідер КНДР Кім Чен Ин у посланні до голови КНР Сі Цзіньпіна заявив, що співпраця між країнами "у майбутньому стане ще тіснішою", оскільки сторони разом просувають "спільну справу соціалізму".

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін і Пхеньян активно розвивають прикордонну співпрацю, щоб сприяти контактам між країнами. Водночас відомство не коментувало відносини Північної Кореї з РФ.

Залізниця Північної Кореї

Нагадаємо, торік стало відомо, що РФ відновлює рух потягів маршрутами "Москва – Пхеньян" і "Хабаровськ – Пхеньян". Пряме залізничне сполучення між столицями Російської Федерації і Північної Кореї було анонсовано на 17 червня 2025 року, між Хабаровськом і Пхеньяном - 19 червня. Йшлося, що у сполученні з Москвою потяги курсуватимуть двічі на місяць.

"Пхеньян - Москва" є найдовшим безпересадковим залізничним маршрутом у світі - відстань між столицями держав становить понад 10 тисяч кілометрів, час у дорозі - 8 діб.

