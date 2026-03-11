Росіяни навчилися обходитися без Starlink: комбриг розкрив деталі

Окупанти протягують оптоволокно та виставляють антени для передачі інтернету.

Від'єднання російських окупантів від Starlink карколомним моментом не буде, оскільки вони знайдуть рішення.

Про це в інтерв’ю Громадське сказав Віталій Попович, командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костянтина Гордієнка. Він розповів, що наразі окупанти протягують оптоволокно та виставляють антени для передачі інтернету, а українські війська їх вражають.

Командир зауважив, що пам’ятає період, коли противник почав застосовувати Starlink і у нього тоді помітно покращилася комунікація:

Відео дня

"Це не буде карколомним моментом - їхнє від'єднання від Starlink, бо вони знайдуть рішення. У них є супутники, і все залежить від їхньої кількості. Противник реагує: вони встановлюють мости - кілька точок у різних місцях, - об’єднують їх, і вони зав’язуються в мережу, яка передає інтернет".

Втрати і ротації

Попович зауважив, що якщо порівнювати з противником, то ЗСУ не зазнають великих втрат, але загибель людей - це найскладніше.

"Для мене завдання №1 - це ротації й заміна особового складу на позиціях. Ми евакуювали хлопця, який на позиції перебував 275 днів. На жаль, така на сьогодні реальність. Я усвідомлюю, що багато хто з них уже не повернеться на позиції через стан здоров’я. Вони можуть працювати в тилу або тренувати особовий склад, але до бойових дій ці військові не повернуться".

Комбриг також зазначив, що навіть за того поповнення, яке є зараз, не бачить "критичної проблеми".

Starlink на війні: новини

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман зауважив, що відключення Starlink значно знизило якість бойових дій росіян, але не зменшило кількість штурмів.

За словами експерта, російська армія не має повноцінної альтернативи системі Starlink, що негативно впливає на її здатність вести мережецентричну війну.

Вас також можуть зацікавити новини: