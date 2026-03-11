Частина вчора зайшла: Зеленський підтвердив отримання ракет до Patriot

Частина з обіцяного пакету допомоги надійшла учора, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" Україна домовилася з партнерами про передачу 35 ракет до Patriot.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави додав, що йдеться саме про боєприпаси PAC-3.

"Це було не від однієї країни, від кількох країн. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємося з партнерами. Ми хотіли більше, вийшло ось як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла", – повідомив президент.

Відео дня

ППО для України: що відомо

Раніше в ЄС повідомили, що Україна під час зимових обстрілів РФ витратила близько 700 ракет-перехоплювачів, що випускаються з систем ППО Patriot. Як зазначив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, ця кількість "приблизно відповідає кількості ракет, які американські виробники здатні виробляти за рік".

Тим часом Bloomberg відзначив, що Україні може загрожувати дефіцит ракет до Patriot на тлі конфлікту на Близькому Сході. Видання писало, що на тлі активних обстрілів Ірану, США та їхні союзники випустили понад 1000 перехоплювачів PAC-3. І це спричинило дефіцит постачань у всьому світі та посилило побоювання щодо того, як швидко їх можна буде замінити.

Водночас президенти Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна має спеціалістів та напрацьовані технології для виробництва протибалістичних ракет на власній території. За його словами, для цього не вистачає лише ліценції від США на таке озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: