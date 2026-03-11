РФ два дні атакує нафтову інфраструктуру України: 'Нафтогаз'розкрив несподівану причину

Сергій Корецький зазначив, що внаслідок чергової ворожої атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з нафтоперекачувальних станцій.

Росія два дні поспіль атакує нафтотранспортну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" безпілотниками. Кремль прагне зупинити постачання неросійської нафти через Україну в Європу, повідомив голова правління нафтогазового монополіста Сергій Корецький на сторінці у Facebook

"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в місті Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна – унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", - зауважив очільник "Нафтогазу".

За його словами, в результаті чергової атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій.

Відео дня

"На щастя, люди живі. Підрозділи ДСНС та фахівці компанії займаються ліквідацією наслідків обстрілу", - зазначив Корецький.

За його підрахунками, загалом лише від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи "Нафтогаз".

Російські удари по енергетиці України - головні новини

Російські загарбники продовжують систематично атакувати українські енергетичні об’єкти. Зокрема, 25 лютого стало відомо, що ворог другу добу поспіль атакував обʼєкти НАК "Нафтогаз України" у Харківській та Чернігівській областях.

За день до цього голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомляв, що Росія впродовж усього дня атакувала дронами об’єкт газовидобутку на Харківщині.

20 лютого під удар ворожих дронів потрапив об’єкт нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" на Полтавщині, на атакованому об’єкті спалахнула сильна пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: