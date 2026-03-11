Деякі маршрутки Києва піднімуть вартість проїзду: коли почнуть діяти нові тарифи

Здорожчання палива через війну в Ірані дається взнаки.

В деяких столичних маршрутках починають піднімати вартість проїзду – вона становитиме вже не 15, а 20 гривень. Про це йдеться в дописі ГО "Пасажири Києва" в Facebook.

Так, на маршруті №434, який сполучає житловий масив Троєщина зі станцією метро "Чернігівська", ціна зросте з 14 березня.

"Перший випадок подорожчання до 20 гривень проїзду в міській маршрутці №556 був у січні, але цей перевізник швидко повернув ціну назад. Пов’язуємо новий випадок підняття ціни зі значним здорожчанням дизельного палива за минулий тиждень", – припускають в публікації.

В ГО "Пасажири Києва" нагадують, що попереднє здорожчання проїзду в маршрутках відбулося у травні 2022 року. Ціни зросли з 10-12 грн до 15 грн. За майже чотири роки пальне здорожчало на третину. Проте покращення умов перевезень зі зростанням тарифів пасажирам навряд чи варто очікувати.

"Не підвищиться якість послуг – містом продовжуватимуть їздити 20-річні Богдани без GPS-трекерів і електронного квитка, впровадження яких вже не перший рік саботує мерія. Ми маємо сумніви, що в КМДА здатні підвищити якість громадського транспорту, хіба лише перекладати асфальт", – ідеться в дописі ГО "Пасажири Києва".

Ціни на АЗС в Україні – останні новини

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн вважає, що наразі передумов для подальшого здорожчення пального в Україні немає. Ще в понеділок гуртова ціна літра дизпального складала 80 гривень, а вже на наступний день – 70-73 грн/л, вказує він.

Тим часом Антимонопольний комітет України розпочав справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій через нещодавнє здорожчання пального на вітчизняних АЗС.

