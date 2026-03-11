Україна попереджала угорців, що візит делегації не на часі, - джерела

Угорська сторона подавала запит, але не отримала згоду.

Угорщина подавала запит на візит своєї делегації до України, але його дата не була погоджена Києвом. Про це кореспонденту УНІАН повідомили дипломатичні джерела.

Зокрема, у розпорядження нашої редакції потрапила копія офіційного листа, яким українське Міністерство зовнішніх справ України відповіло на запит угорської сторони щодо можливого візиту угорської делегації. Сам запит (на дипломатичній мові - "нота") посольство Угорщини надіслало в МЗС України 10 березня. Лист-відповідь теж датується 10 березня.

"Для Української Сторони запропоновані у згаданій ноті Посольства терміни візиту є неприйнятними. Пропонуємо Угорській Стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі з заступником Міністра енергетики паном Ґабором Цепеком", - йдеться у листі українського МЗС.

Візит делегації Угорщини до України

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що до України прямує угорська делегація. Мета поїздки - проведення переговорів щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану.

Водночас, в МЗС України заявили, що група угорських громадян, які перетнули державний кордон України, не мають статусу офіційних осіб. Жодних офіційних зустрічей з українською владою не погоджувалося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що робить угорська делегація, яка раніше прибула до нашої країни.

Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у поширенні недостовірної інформації. За його словами, угорський уряд повідомив в офіційній ноті, що угорська делегація відправляється до України з метою з'ясування, у якому стані перебуває нафтопровід "Дружба".

