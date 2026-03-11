У Кремлі назвали строки, як довго ще 'різатимуть' доступ до інтернету росіянам

Речник Кремля визнав, що інтернет-обмеження створюють труднощі для бізнесу.

Обмеження доступу до інтернету в Росії триватимуть "стільки, скільки буде необхідно для забезпечення безпеки громадян". Про це у середу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє турецьке інформаційне агентство "Анадолу".

Йдеться, що під час брифінгу в Москві він відповів на запитання журналістів про те, як довго діятимуть запроваджені обмеження.

"Стільки, скільки буде потрібно додаткових заходів для забезпечення безпеки наших громадян. Думаю, громадяни не сумніваються, що головний пріоритет – це забезпечення безпеки", – сказав Пєсков.

Відео дня

За його словами, всі обмеження вводяться "у суворій відповідності до чинного законодавства".

Водночас речник Кремля визнав, що інтернет-обмеження створюють труднощі для бізнесу.

За його словами, це "окреме питання", яке має стати предметом обговорення у профільних відомствах, щоб мінімізувати економічні втрати.

Мобільний інтернет в Росії працює нестабільно

Після ухвалення російським парламентом закону, який дозволяє ФСБ блокувати доступ до інтернету, багато користувачів почали скаржитися на проблеми зі з’єднанням. Зокрема, громадяни повідомляють, що за межами дому або офісу користуватися інтернетом практично неможливо.

Наразі мобільний інтернет працює дуже нестабільно, тоді як відносно стабільне підключення можливе лише через Wi-Fi.

Нагадаємо, у Москві тривають блокування мобільного інтернету, є проблеми з доступом до багатьох інтернет-сервісів і в Санкт-Петербурзі. За даними опозиційного до Кремля видання The Moscow Times, у Москві мобільний інтернет відключений щонайменше 5 днів.

Сайти з "білого списку", включаючи "Держпослуги", російські соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники", сервіси "Яндекса", маркетплейси та ресурси держорганів, продовжували працювати. Загалом надійшло майже 2500 скарг від користувачів, які заявили, що у них є проблеми з доступом до месенджерів, банківських додатків і багатьох сайтів.

Вас також можуть зацікавити новини: