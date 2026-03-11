'Треба різати': Росія готується до різкого скорочення витрат у цьому році, – Reuters

Скорочення не торкнуться військових і соціальних витрат – увага зосереджена на інших напрямках.

Уряд Росії готує 10-відсоткове скорочення всіх "другорядних" бюджетних витрат у цьому році на тлі економічної кризи, що набирає обертів. Про це з посилання на власні джерела повідомляє Reuters.

Остаточне рішення залежатиме від того, наскільки стійким буде зростання цін на нафту, спричинене війною в Ірані.

Сьогодні Москва стикається з "подвійним ударом": падінням бюджетних доходів від продажу енергоресурсів та уповільненням економічного зростання, що також зменшує податкові надходження з інших секторів економіки.

Російський уряд планує спрямувати більше коштів до резервного фонду бюджету, щоб запобігти його можливому вичерпанню. Цей крок може супроводжуватися відповідним скороченням державних витрат.

"Міністерство фінансів повідомило відомства, які розподіляють бюджетні кошти, що необхідно скоротити витрати. Зараз вони сидять і думають, що саме урізати", – наводить Reuters слова одного із джерел.

Двоє з чотирьох джерел видання, близьких до уряду РФ, згадали про можливе скорочення на 10%. Ще двоє повідомили, що питання скорочення обговорюється, але без уточнення конкретної цифри.

Згідно з даними Reuters, скорочення не будуть однаковими для всіх сфер і не торкнуться політично чутливих витрат на військові потреби, а також соціально важливих витрат, наприклад, зарплат для працівників державного сектору.

"Зазвичай це робиться шляхом оптимізації необов’язкових витрат. Деякі нові проєкти будуть призупинені – наприклад, будівництво або ремонт доріг. Саме вони, ймовірно, потраплять під скорочення", – повідомило виданню одне із джерел.

За словами експертів, звичайні люди в Росії вже відчули зростання інфляції, але поки що не відчувають масштабних наслідків економічного сповільнення, спричиненого високими відсотковими ставками. Також скорочення державних витрат поки не призвело до масових звільнень.

Економічну ситуацію погіршують західні санкції, які завдають шкоди глобальним продажам російських енергоресурсів.

За даними Reuters, у перші два місяці цього року доходи бюджету РФ від енергетики скоротилися вдвічі, тоді як загальні доходи впали на 11%. У цьому році Росія планує дефіцит на рівні 1,6% валового внутрішнього продукту.

За даними The Moscow Times, за підсумками січня-лютого федеральний бюджет був зведений з дефіцитом 3,5 трлн російських рублів (44 мільярди доларів), а його доходи виявилися меншими за витрати майже вдвічі.

Війна в Ірані та ціни на енергоносії

Економічна ситуація для Москви дещо покращилася після атаки США та Ізраїлю на Іран і закриття Ормузької протоки, що призвело до стрімкого зростання цін на нафту. Попит на російську нафту зріс, а США послабили частину нафтових санкцій проти Росії.

Втім, самі росіяни не дуже оптимістично дивляться на перспективи своєї економіки. Вони вважають, що зростання цін на нафту навряд чи буде довготривалим, так що ситуація все одно вимагає скорочення витрат незалежно від короткострокових коливань цін.

Ціни на нафту – останні новини

Нагадаємо, зранку 11 березня ціни на нафту призупинили своє зростання після повідомлення, що Міжнародне енергетичне агентство запропонувало найбільше в історії вивільнення нафти з резервів у відповідь на війну в Ірані.

За даними порталу Investing.com, якщо о 2:00 за київським часом вартість нафти марки Brent подорожчала до 90,73 долара за барель, то вже станом на 9:56 європейський нафтовий еталон торгувався на рівні 89,95 долара за барель

Також повідомлялося, що блокада втрачає ефективність і судна проходять через Ормузьку протоку. Частина суден навмисно змінюють свої дані, видаючи себе за китайські.

