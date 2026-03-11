Видобуток нафти у РФ оновив мінімум за понад півроку, але це може бути тимчасово

Через блокування Ормузької протоки, США дозволили Індії тимчасово купувати російську нафту і навіть можуть зняти санкції з "країни-бензоколонки".

Видобуток нафти у Росії, за підсумками лютого, скоротився третій місяць поспіль через санкції США та наслідки ударів українських безпілотників по російських НПЗ, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані щомісячного звіту ОПЕК.

Згідно з даними звіту, у лютому РФ у середньому видобувала 9,184 млн барелів нафти на день. За оцінками ОПЕК, це найнижчий рівень видобутку "чорного золота" з серпня минулого року.

Bloomberg пояснює, що падіння видобутку в РФ відбулося через накопичення мільйонів барелів російської нафти на простоюючих танкерах, що свідчить про зниження інтересу потенційних покупців російської сировини на тлі санкцій США.

До того ж удари українських дронів повністю або частково зупинили роботу низки великих російських нафтопереробних заводів.

Втім, видання звертає увагу, що після початку війни в Ірані та блокування Ормузької протоки Індія, яка тривалий час була ключовим імпортером російської нафти, відновила закупівлі у Кремля.

За даними джерел Bloomberg, після того, як США надали Нью-Делі відповідний дозвіл, нафтопереробні заводи Індії, включаючи Indian Oil Corp. і Reliance Industries Ltd., придбали близько 30 мільйонів барелів російської нафти.

Видання вважає, що США можуть ще більше пом'якшити санкції проти Росії, якщо постачання нафти з Близького Сходу через Ормузьку протоку не відновиться найближчим часом.

Тим часом, у березні російські нафтопереробні заводи, за даними журналістів, працюють у звичайному режимі, оскільки пошкоджені об'єкти відремонтовано.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня президент США Дональд Трамп вперше запровадив санкції проти РФ. Під удар потрапили російські нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть".

Через американські санкції та зниження інтересу з боку покупців російська нафта продавалася з рекордними знижками.

Втім, після блокування Ормузької протоки ситуація кардинально змінилася. Вартість російської нафти суттєво зросла, а Індія купує російську сировину дорожче за вартість нафти марки Brent.

До того ж Трамп заявив про скасування деяких санкцій, пов’язаних з нафтою. За словами очільника Білого дому, скасування санкцій буде дійсним до того часу, поки ситуація не покращиться на ринку нафти.

