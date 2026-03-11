Тегеран за три дні: США готуються відбивати атаки іранських дронів у себе вдома, - ЗМІ

Першою потенційною ціллю є узбережжя Каліфорнії.

Правоохоронні органи США отримали попередження ФБР про загрозу ударів іранських дронів по прибережних регіонах. Зокрема така загроза начебто існує для штату Каліфорнія. Про це повідомляє ABC News із посиланням на власні джерела.

"Нещодавно ми отримали інформацію про те, що станом на початок лютого 2026 року Іран нібито прагнув здійснити раптовий напад за допомогою безпілотних літальних апаратів з невстановленого судна біля узбережжя США, зокрема, проти невизначених цілей у Каліфорнії, у випадку, якщо США завдадуть ударів по Ірану", – йдеться у тексті попередження, яке поліція Каліфорнії отримала наприкінці лютого.

У попередженні зазначалося, що ФБР не вдалося дізнатися час удару і потенційні цілі.

Саме попередження, як пише ABC News, було надіслане одразу після початку вйськової операції США проти Ірану наприкінці лютого.

На запит журналістів у ФБР відмовилися коментувати цю інформацію, а Білий дім взагалі не відреагував.

Окрім невстановленого судна з іранськими дронщиками для США існує більш реальна загроза. Посадовці розвідки, з якими говорили журналісти, занепокоєні тим, що дрони активно використовують мексиканські наркокартелі, і потенційно вони можуть атакувати американські війська поблизу мексиканського кордону.

"У непідтвердженому звіті йдеться про те, що невідомі лідери мексиканських картелів санкціонували атаки з використанням безпілотних літальних апаратів з вибухівкою проти правоохоронних органів США та військовослужбовців США вздовж кордону між США та Мексикою", – йдеться у бюлетені за вересень 2025 року, який переглянули журналісти ABC News.

Джон Коен, колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США, зауважив, що Іран має "значну присутність" у Мексиці та інших країнах Латинської Америки. Тож з огляду на можливий зв'язок іранських спецслужб із наркокартелями, на думку Коена, "ФБР розумно вчинило, опублікувавши це попередження, щоб штати та місцеві органи влади могли краще підготуватися та реагувати на такі типи загроз".

Як писав УНІАН, політичний аналітик Михайло Самусь вважає, що потенційна наземна операція США проти Ірану може обернутися для американців катастрофою на кшталт війн у В’єтнамі чи Афганістані. На його думку, армія США не готова до війни за моделлю сучасних конфліктів.

Самусь також констатував, що американська армія виявилася не готовою протистояти тривалим масованим обстрілам дешевими дронами. Для їх перехоплення США змушені використовувати дорогі дефіцитні засоби.

