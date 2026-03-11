Мовний омбудсмен вимагає переходу на українську мову б'юті-блогерів і тарологів

Олена Івановська вимагає від блогерів і майстрів б'юті-сфери перейти на українську мову в Instagram та інших соціальних мережах.

Мовний омбудсмен Олена Івановська вимагає від користувачів Instagram, Facebook, Telegram, TikTok і YouTube, зокрема майстрів б'юті-сфери, тарологів, блогерів та інших ФОП, які просувають свої послуги в соціальних мережах, вести свої сторінки українською мовою.

За її словами, якщо сторінка використовується для роботи або просування послуг, вона підпадає під вимоги мовного законодавства.

Ці вимоги, нагадала Івановська, поширюються і на підприємців, які продають свої послуги через особисті акаунти в соцмережах. Зокрема, блогери, психологи, тренери, маркетологи, стилісти, тарологи, астрологи, майстри б'юті-сфери, фотографи та дизайнери, зареєстровані як ФОП, зобов'язані вести комерційну діяльність і публікувати пропозиції послуг виключно державною мовою, уточнила мовна омбудсменка.

Відео дня

У зв'язку з цим в Офісі уповноваженого омбудсмена нагадали про вимоги Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно зі статтею 30 документа, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Це означає, що компанії, установи, організації та фізичні особи-підприємці зобов'язані надавати інформацію про товари та послуги українською мовою, в тому числі через інтернет-магазини, онлайн-каталоги та сторінки в соціальних мережах.

Закон також вимагає, щоб інтернет-представництва суб'єктів господарювання – сайти та сторінки в соціальних мережах – мали повноцінну українську версію. Інші мовні версії можуть існувати, проте вони не повинні містити більше інформації, ніж українська. При цьому саме українська версія повинна завантажуватися за замовчуванням для користувачів в Україні.

Крім того, підприємці зобов'язані вказувати на своїх інтернет-ресурсах достовірну інформацію про себе – назву компанії або ім'я ФОП, контактні дані та місцезнаходження. Відсутність таких відомостей може ускладнити ідентифікацію продавця і збільшити ризики для споживачів, наприклад у разі отримання товару або послуги неналежної якості, йдеться в повідомленні.

Раніше Іванівська вже заявляла, що українці повинні говорити українською всюди, крім власного будинку. Однак ще недавно вона повідомляла, що її дочка ще недавно вела свої соцмережі російською, оскільки це мова спілкування її друзів.

Підтримка української мови на законодавчому рівні

Нагадаємо, Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення готує проект постанови, згідно з яким буде сформовано механізм вилучення з обігу видавничої продукції з Росії, а також продукції, виготовленої російською мовою.

Крім того, влітку минулого року викладачка Київського університету імені Грінченка Катерина Ніконюк запропонувала офіційно заборонити російськомовний контент на законодавчому рівні до завершення воєнного стану. Крім того, вона вважає, що в Україні триває "відкат" до російськомовного контенту, що є неприпустимим у сформованій ситуації.

Слід зазначити, що в жовтні минулого року відомий український виконавець, лідер групи "Бумбокс" і боєць Збройних сил України Андрій Хливнюк пояснив, чому не буде видаляти свої російськомовні пісні зі стрімінгових платформ, оскільки їх монетизація є основним джерелом фінансування потреб його підрозділу.

Вас також можуть зацікавити новини: