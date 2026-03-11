Війна в Ірані стала 'рятівним колом' для Путіна та його армії, - The Telegraph

Зокрема, конфлікт частково вирішить економічні проблеми Росії

Під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін прагнув забезпечити "швидке політичне та дипломатичне врегулювання" війни в Ірані. Але насправді конфлікт на Близькому Сході не такий уже й поганий для Москви.

Про це пише британське видання The Telegraph. На думку аналітиків, Росія може стати явним переможцем у цій війні – до того ж, ще й у доволі вирішальний момент для самого Путіна. Ще тиждень тому Кремль зіткнувся з питаннями щодо того, чи зможе і надалі вести війну проти України, яка виснажує його економіку. Але після ударів США та Ізраїлю по Ірану, здається, для Москви знайшлося рішення.

"Це, в свою чергу, означає, що Україна буде страждати. Поки Росія отримує прибутки і увага відволікається, Київ буде молитися про закінчення конфлікту за кордоном, щоб війна в країні могла припинитися", – йдеться в матеріалі.

Економіка Росії і війна в Ірані

В останні місяці міжнародні енергетичні санкції, падіння світових цін на нафту та обмеження цін на російські енергоносії суттєво вдарили по бюджету країни-агресорки. Ще пʼять років тому 45% федерального бюджету РФ становили саме доходи від нафти й газу. У січні 2026 року вони впали до рівня пандемії Covid-19.

"Економічні проблеми Москви стали настільки гострими, що вона була змушена продати золоті резерви та залучити кошти споживачів і малих підприємств, що спричинило різке зростання вартості життя. Зараз фактичне закриття Ормузької протоки та часткове припинення видобутку нафти в Перській затоці спричинили стрімке зростання цін на нафту. Якщо в грудні ціни на російську нафту становили менше 40 доларів за барель, то зараз вони майже подвоїлися і досягли 72 доларів", – додає видання.

Тим часом Вашингтон збирається скасувати низку санкцій щодо "деяких країн" для стабілізації енергетичних ринків. Зокрема, російську нафту дозволили купувати Індії.

На тлі блокування Ормузької протоки Європа може бути змушена переглянути свій план щодо поступового відмови від російського газу до 2027 року.

"Безумовно, якщо Росія матиме більше грошей і впорається зі своїм дефіцитом, тиск з боку внутрішніх сил на припинення війни буде набагато меншим. Якщо [Путін] матиме більше ресурсів для вирішення внутрішніх фінансових питань, він зможе бути більш впевненим у своєму курсі", – зауважила Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія-Євразія".

Хоча, як стверджують аналітики, без тривалої кризи на Близькому Сході Росія навряд чи отримає значні стратегічні дивіденди.

Вплив ситуації на Близькому Сході на війну в Україні

Зараз США зайняті операцією на Близькому Сході. Імовірно, протягом певного часу Вашингтон буде не сильно зацікавлений у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни в Україні, припускає автор. Вже були повідомлення про перенесення запланованих переговорів сторін. Така ситуація дає Москві певні можливості.

"Економічний підйом і обмеження поставок військової техніки в Україну можуть дозволити їй просунутися вперед на полі бою, перш ніж вимагати від Києва більших поступок у майбутніх переговорах. Власні військові поставки Москви навряд чи будуть під загрозою, оскільки її попередня залежність від імпорту техніки та експертизи з Ірану змінилася на систему локалізованого виробництва", – пояснюється в матеріалі.

Найбільш відчутним вплив війни в Ірані, імовірно буде у сфері протиповітряної оборони. Лише за три дні на Близькому Сході було витрачено більше ракет для систем Patriot, ніж Україна отримала за весь час повномасштабної війни. А Patriot є основою захисту України від російських балістичних ракет.

Інституту вивчення війни (ISW) вже звернув увагу на те, що Росія збільшила частку балістичних ракет у своїх останніх ударах по Україні.

Дипломатична арена

Реакція Москви на операцію проти ще однієї союзної країни не стала несподіванкою. Коли США штурмували резиденцію диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі, Росія також не втручалася.

Хоча експерти стверджують, що партнерство Москви з Тегераном ніколи не було чимось більшим, ніж зручною угодою.

"У патріотичному та провоєнному таборі лунають дуже гучні голоси, але якщо подивитися на дипломатичний корпус і мислення російського керівництва, то люди є більш прагматичними. Ніхто не очікував, що Росія поспішить на допомогу Ірану. Це неприємна реальність для багатьох з тих, хто мріє про велику Росію та її зростаючу роль у міжнародних справах", – пояснює Тетяна Станова.

До того ж, Росія може отримати більше від розриву трансатлантичних зв'язків між Європою та США, ніж втратить через відсутність суттєвої підтримки своїх союзників.

При цьому війна проти Ірану підкреслила стійкість інших відносин, сказано в матеріалі. Коли Трампа запитали про імовірність передачі розвідувальних даних Ірану Росією, він ці припущення відкинув.

Війна на Близькому Сході – це варто знати

З 28 лютого триває операція Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану. За час ударів по близькосхідній країні було знищено десятки посадовців, серед яких і верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

У відповідь Іран атакував низку країн Близького Сходу. Допомогу просили в України, яка має багаторічний досвід у протидії іранським дронам. Україна вже відправила команди до трьох країн регіону.

Тепер, за повідомленнями ЗМІ, у США правоохоронці отримали попередження ФБР про загрозу ударів іранських дронів по прибережних регіонах. Зокрема, під загрозою може бути Каліфорнія.

