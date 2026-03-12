ЄС припинить фінансування Венеційської бієнале в разі допуску Росії на фестиваль

Зазначається, що внаслідок російської агресії проти України загинули щонайменше 342 митці.

Фонд Бієнале уперше за роки повномасштабної війни в Україні дозволив Росії брати участь у Венеційському фестивалі мистецтва, який запланований на травень-листопад цього року.

Таке рішення зазнало широкого засудження. Міністри культури 22 країн Європи – в тому числі, Франції, Німеччини, Польщі та України – закликали "переглянути участь РФ" у спільному листі до організаторів фестивалю, який отримало в своє розпорядження Politico.

"Росія залишається під європейськими та міжнародними санкціями, зокрема в культурній сфері, накладеними за порушення міжнародного права та суверенітету України", – сказано у листі.

Відео дня

Крім того, організаторам фестивалю нагадали, що Росія продовжує вести жорстоку агресивну війну проти України:

"Український народ продовжує боротися проти невиправданого і необґрунтованого російського вторгнення, продовжує боротися за свою суверенітет і захист своєї культурної ідентичності".

Зазначається, що внаслідок російської агресії проти України щонайменше 342 митці загинули, а 1685 об'єктів культурної спадщини та 2483 об'єкти культурної інфраструктури були знищені або пошкоджені.

"У цьому контексті надання Росії престижної міжнародної культурної платформи є дуже тривожним сигналом. Тому ми, що підписалися нижче, висловлюємо глибоку стурбованість значним ризиком інструменталізації Російською Федерацією своєї участі у Венеційській бієнале з метою створення образу легітимності та міжнародного визнання, що різко контрастує з реальністю триваючої війни Росії проти України, знищенням української культурної спадщини та європейськими та міжнародними санкціями", – наголошується в листі.

Водночас єврокомісарка з технологій Хенна Вірккунен та єврокомісар з культури Гленн Мікаллеф у спільному зверненні заявили, що якщо Росії дозволять взяти участь, вони "розглянуть припинення поточного гранту ЄС для Фонду Бієнале".

"Поки Росія продовжує свою незаконну агресивну війну проти України, Фонд Бієнале не може дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон на Венеційській бієнале 2026 року. Культура сприяє просуванню та захисту демократичних цінностей, сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди", – наголосили вони.

Росія повертається на міжнародну арену

Міжнародний паралімпійський комітет кілька тижнів тому дозволив паралімпійським спортсменам з Росії та Білорусі виступати під національною символікою – уперше з 2022 року.

Через це рішення, яке, до слова, засудили в багатьох країнах, збірні команди різних держав бойкотували церемонію відкриття Паралімпійських ігор. Зокрема, це зробили Україна та Чехія.

Своє ставлення до рішення МПК демонструють і спортсмени – німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися від спільного фото з переможницею спринту, росіянкою Анастасією Багіян.

Вас також можуть зацікавити новини: