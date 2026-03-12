'Це розплата': Трамп розкрив Axios деталі щодо війни проти Ірану

За словами президента США, Іран нібито планував захопити решту Близького Сходу.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану може завершитися вже незабаром, оскільки вже "практично не залишилося нічого, на що можна було б націлитись".

"Трохи того, трохи цього... Коли я захочу, щоб це закінчилося, це закінчиться", – наголосив він у телефонному інтервʼю виданню Axios, яке тривало близько 5 хвилин.

Попри заяви Трампа, американські та ізраїльські чиновники кажуть, що не було жодних внутрішніх вказівок щодо того, коли можуть припинитися бойові дії, зауважило видання. До прикладу, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац стверджує, що війна триватиме "без будь-яких часових обмежень, стільки, скільки буде потрібно, доки ми не досягнемо всіх цілей і не здобудемо рішучу перемогу в цій кампанії".

Трамп відмовився говорити про конкретні терміни завершення війни, тоді як чиновники у США та Ізраїлю готуються до щонайменше двох тижнів ударів по Ірану, пише Axios.

Які цілі переслідують США на Близькому Сході

Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер заявив, що місія американських збройних сил полягає в тому, щоб позбавити Іран можливості проєктувати силу і перешкоджати судноплавству в Ормузькій протоці.

"Американські сили продовжують завдавати нищівних ударів по іранському режиму. Бойова потужність США зростає, а бойова потужність Ірану знижується", – пояснив він.

Тим часом Трамп сказав у коментарі виданню, що "війна йде чудово":

"Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше шкоди, ніж вважали можливим, навіть за первісний шеститижневий період".

За словами американського президента, Іран "прагнув захопити решту Близького Сходу". А операцію проти країни він назвав "розплатою".

"Вони платять за 47 років смерті та руйнувань, які вони спричинили. Це розплата. Вони не відбудуться так легко", – додав Трамп.

Війна на Близькому Сході: інші новини

Правоохоронні органи США отримали попередження ФБР про загрозу ударів іранських дронів по прибережних регіонах. ЗМІ пишуть, що під загрозою може перебувати і Каліфорнія. Про час та потенційні цілі таких атак ФБР дізнатися не вдалося.

Крім того, західні медіа повідомляють, що Росія не обмежується передачею Тегерану розвідувальних даних. Стверджується, що РФ допомагає Ірану завдавати результативних ударів по об’єктах США та їхніх союзників на Близькому Сході. Зокрема, Москва ділиться досвідом, отриманим за роки війни проти України.

