В Європі пропонують будинки 'за 1 євро': чи можливо знайти житло за ті ж гроші в Україні

Програма передбачає, що новий власник зобов’язаний відреставрувати будинок у визначений термін.

Програму "будинок за 1 євро" вигадали в Італії, щоб оживити маленькі міста та села, з яких виїжджають мешканці – за символічну плату там пропонують купити занедбані будинки. Ідея стала популярною й поширилася на інші країни – Іспанію, Францію, Велику Британію та навіть Японію.

Як пише портал з нерухомості ЛУН, втім, саме Італія залишається лідером: будинки за 1 євро пропонують понад 70 муніципалітетів у різних регіонах, зокрема на Сардинії та Сицилії.

Насправді 1 євро – лише символічна ціна. Програма передбачає, що новий власник зобов’язаний відреставрувати будинок у визначений термін. Тож фактична вартість угоди значно вища.

"Такі програми зазвичай діють в маленьких містечках, які зіштовхнулися з відтоком мешканців. Їх головна мета - відтворити життя, залучити нових членів громади та… перекласти на нових власників "головний біль" з реставрації та утримання занедбаної нерухомості. Тобто 1 євро - це не реальна ціна угоди, а договір про майбутню співпрацю та інвестиції", - ідеться в матеріалі.

Витрати умовно можна поділити на кілька груп. Юридичні та нотаріальні послуги, податки і технічний супровід зазвичай коштують 7–12 тисяч євро. Окремо передбачений гарантійний депозит у 3–5 тисяч євро, який повертають після завершення ремонту.

Ще 1,5–10 тисяч євро може коштувати проєкт і дозвільна документація – в Італії реставрацію потрібно погоджувати з місцевою владою. В деяких угодах передбачені штрафні санкції, якщо новий власник не поспішає реставрувати будівлю чи не вкладається у визначений термін (3-5 тис. євро).

Найбільша стаття витрат – сам ремонт. Базове оновлення обходиться приблизно у 300–600 євро за кв. м, середній ремонт – 700–1000 євро, а повна реконструкція може коштувати 1200–1800 євро за кв. м.

Тож навіть для невеликого будинку площею 40 кв. м витрати можуть становити 12–50 тисяч євро. Якщо площа більша – наприклад 80 кв. м – бюджет зростає до 25–100 тис. євро. Додатково 2–6 тис. євро можуть знадобитися на підключення електрики, води та каналізації.

"Тобто, купуючи в Італії маленький будиночок за 1 євро, потрібно бути готовим до витрат на рівні 25-100 тис. євро. І це ми ще не рахуємо новації програми - коли "будинок за 1 євро" виставляється на аукціон, і в результаті торгів його вартість зростає з одного до кількох тисяч євро", - зазначено в статті.

Для порівняння, за такі гроші в Україні вже можна купити житло. У Києві та передмісті за 25–50 тис. євро продають понад 500 будинків і дач – від старих хат під ремонт до нових будинків без внутрішнього оздоблення.

Якщо бюджет збільшити до 50–100 тис. євро, то вибір зростає майже до 4 тисяч об’єктів – від старих будинків у столиці до сучасних котеджів у передмісті.

У Львові та околицях за 25–50 тис. євро продається близько 80 будинків, а в діапазоні 50–100 тис. євро – понад 300.

В Івано-Франківську пропозицій менше: кілька десятків будинків у бюджеті 25–50 тис. євро і понад 70 – у діапазоні 50–100 тис. євро. Серед них є як сучасні з повним меблюванням, так і доглянуті "старенькі" чи "коробки" під добудову та оздоблення.

Житло в Україні - останні новини

Війна не спричинила обвалу ринку нерухомості в Україні, як очікували деякі аналітики, однак суттєво змінила його структуру. Ціни різко зросли на заході країни, тоді як поблизу фронту житло дешевшає, але оренда часто дорожчає.

Крім того, в Україні з приходом тепла може зрости вартість оренди приватних будинків у Київській області. Водночас ціна на купівлю такого типу житла може навіть зменшитися.

