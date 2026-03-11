Стало відомо, як Росія допомагає Ірану у війні зі США, - CNN

На Заході також занепокоєні тим, що Китай теж може бути певним чином залученим до конфлікту.

Росія допомагає Ірану завдавати результативних ударів по об’єктах США та їхніх союзників на Близькому Сході. Зокрема росіяни діляться з іранцями набутим в Україні досвідом використання передових тактик обходу та прориву ешелонованої системи ППО. Про це пише CNN із посиланням на неназваного представника розвідки однієї із західних країн.

Як зазначає видання, Росія не обмежується наданням Ірану розвідувальних даних щодо потенційних цілей, але й дає конкретні тактичні поради щодо їх ураження.

"Те, що було більш загальною підтримкою, зараз викликає більше занепокоєння, включаючи стратегії націлювання безпілотників, які Росія використовувала в Україні", – сказав співрозмовник видання.

Представник розвідки відмовився уточнити, які конкретно поради росіяни дають іранцям, але в CNN нагадали, що в Україні Росія запускає безпілотники Shahed хвилями та за складними маршрутами, щоб обійти засоби протиповітряної оборони.

Співрозмовник видання визнав, що на Заході "дійсно стурбовані" тим, як розвивається конфлікт. Зокрема занепокоєння викликає мінування Ормузької протоки іранцями, а також використання ними низькотехнологічних засобів, як от рибальські човни, для атак на американські військові кораблі, зокрема на авіаносці.

За словами представника західної розвідки, підтримка Ірану з боку Китаю теж "викликає занепокоєння". Однак подробиць щодо цього співрозмовник CNN не надав.

Росія допомагає Ірану: що відомо

Як писав УНІАН, раніше представники іранського уряду прямо визнавали, що отримують допомогу від РФ у війні проти США та їхніх союзників. Зокрема міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у цьому контексті заявляв про допомогу Росії "у багатьох різних напрямках".

Міністр війни США Піт Гегсет також стверджував, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані, і Пентагон начебто враховує це у своїх військових планах.

Цікаво, що президент США Дональд Трамп навпаки заперечував військову співпрацю між Іраном та РФ.

