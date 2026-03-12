6 днів війни з Іраном коштували США $11,3 млрд: на скільки цих коштів вистачило б Україні

За таких темпів весь цьогорічний оборонний бюджет України США використали б лише за 33-34 дні війни.

Перші шість днів війни з Іраном коштували Сполученим Штатам Америки щонайменше 11,3 млрд доларів. Таку оцінку озвучив сенатор Кріс Кунс, головний демократ у підкомітеті, що займається асигнуваннями на оборону, пише CNN.

Напередодні під час закритого брифінгу Пентагон навів схожі дані. Міністерство війни США поінформувало американських законодавців, що, за попередніми даними, вартість війни з Іраном за перші шість днів склала щонайменше 11 мільярдів доларів. І у цю суму включено далеко не всі витрати.

Раніше стало відомо, що за перші два дні операції США витратили лише боєприпасів на 5,6 мільярда доларів.

Відео дня

Порівняння витрат США із витратами України

Для більш чіткого розуміння масштабів американських витрат варто згадати про витрати України на війну протягом 2025 року.

За словами народної депутатки Роксолани Підласи, один день війни минулоріч коштував Україні 172 млн доларів. Якщо спиратися на вищенаведені дані, то день війни США з Іраном коштує Пентагону $1,883 млрд. Таким чином, Україні цих коштів вистачило б приблизно на 10-11 днів спротиву російській агресії.

Якщо відштовхуватися від озвучених витрат протягом 6 днів – а саме 11,3 млрд доларів, то для потреб України цього б вистачило приблизно на два місяці.

Варто також згадати, що закладений державою оборонний бюджет України у 2025 році становив близько $49 млрд. Підрахунки свідчать, що за нинішніх темпів витрат США цієї суми вистачило б на 26 днів.

Водночас в держбюджеті на 2026 рік на оборону було закладено 2,8 трлн гривень. За нинішнім курсом НБУ, це приблизно $63,53 млрд доларів.

Таким чином, весь цьогорічний оборонний бюджет України США потенційно використали б лише за 33-34 дні війни, якщо інтенсивність бойових дій залишатиметься на такому ж рівні.

Вас також можуть зацікавити новини: