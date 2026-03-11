Біля берегів Англії знайшли корабель, що затонув 395 років тому: що потрясло археологів (фото)

Те, що століттями було поховане під піском, нарешті вийшло на світ. Корпус затонулого в 1631 році корабля таки вдалося відшукати.

Після майже 400 років, проведених під пісками південної Англії, зниклий корпус затонулого голландського торгового судна "Фейм" був виявлений археологами.

Як зазначило видання Dailygalaxy, частини корабля були виявлені раніше, а ось сам корпус залишався невловимим до недавнього шторму, який викинув на берег ключові фрагменти. Цей прорив стає розгадкою одного з найзначніших корабельних аварій в морській історії Англії.

Корабель, загублений у часі

"Фейм" використовувався для перевезення солі з Карибського басейну до Європи. У 1631 році сталася катастрофа, коли корабель сів на мілину на піщаній мілині в протоці Суош біля узбережжя південної Англії.

Морський археолог з Університету Борнмута Том Казінс пояснив, що корабель розвалився на частини, 45 членів екіпажу покинули його. "Фейм" був швидко розграбований і затонув, а місце його останнього спочинку залишалося загадкою протягом століть.

Дивовижне відкриття корпусу

За щасливим збігом обставин, потужна буря на півдні Англії нарешті оголила відсутню частину затонулого корабля. Залишки, викинуті на берег пляжу Стадленд, мають довжину близько 6 м і ширину 2 м. Дерев'яні уламки, з'єднані дерев'яними цвяхами, виглядають добре збереженими, а зовнішні дошки корпусу знаходяться у відмінному стані.

Як заявила археолог Трейсі Черчер, ця знахідка є "справжнім скарбом" як для істориків, так і для археологів. Вона додала, що добре збережений стан корпусу вражає:

"Дерев'яні цвяхи досі на місці і тримаються через 400 років - це справжнє свідчення майстерності того часу".

Морський археолог з організації "Історія Англії" Хефін Міра зазначив, що уламки "Фейм" входять до ексклюзивної групи корабельних аварій, що сталися до 1700 року в Англії - суден, які зустрічаються вкрай рідко.

Що буде далі

Виявлений корпус буде ретельно вивчений і збережений. Археологи планують провести дослідження деревини, щоб визначити, коли і де були добуті ці колоди, і, можливо, зіставити їх з іншими фрагментами уламків.

Це допоможе підтвердити, чи є нещодавно виявлені останки дійсно частиною первісного затонулого "Фейм" або ж це зовсім окреме судно.

