На фронті невідоме 'НЛО' почало полювати на російські дрони-'ждуни', - Forbes (відео)

Схоже, що Сили оборони вигадали новий спосіб нейтралізації дронів у засідках.

На фронті у росіян з’явилася нова незвичайна проблема: невідомі літаючі об’єкти почали полювати на російські дрони-"ждуни". Про це пише Forbes.

Автор публікації розглядає нещодавній випадок, який потрапив на камеру російського дрона, що чекав у засідці на одній із прифронтових доріг. Камера зафіксувала щось дуже дивне: в небі раптом з’явився потужний промінь світла, який опустився на дорогу і швидко пробіг нею вперед і назад. Коли промінь промайнув по дрону, оператор зафіксував втрату зв'язку із безпілотником.

Подія, зафіксована на відео, виглядала наче епізод із фантастичного фільму про позаземних прибульців. Дехто назвав побачене "дивним інопланетним дорожнім сканером". Багато коментаторів припустили, що над дорогою пролетів український дрон із лазерною зброєю, яка перерізає оптоволоконні кабелі, через які дрони-"ждуни" тримають зв’язок з оператором. Однак у Forbes вважають, що все працює трохи інакше.

Автор публікації зазначає, що дрони-"ждуни" останнім часом справді переважно оптоволоконні, бо це дає їм кілька важливих переваг. І найкращий спосіб боротися з такими дронами у засідці – це нейтралізувати їх до того, як вони атакуватимуть. Досі українці застосовували різні способи протидії "ждунам" – від скидання гранат з дронів-бомберів до спроб перерізання оптоволоконних кабелів. Але ці способи досі не були достатньо практичними.

Звідси ж походить і поширена в Мережі думка, що українці намагаються різати російські кабелі за допомогою лазерів. Однак наразі ця технологія теж не здатна ефективно себе показати на практиці.

То чому на відео "українське НЛО" таки змогло нейтралізуватии російський дрон на оптоволокні? На відео видно, що обрив зв’язку стався в момент, коли оператор, злякавшись наближення невідомого чогось, спробував екстренно підняти безпілотник в повітря. Індикатор струму на екрані змінюється від 0,3 А у стані спокою до понад 112 А, після чого зв’язок зникає.

Forbes погоджується з деякими коментаторами в Мережі, які припустили, що оператор "ждуна" дав забагато "газу" на зльоті і спалив двигун безпілотника. Тож у даному випадку дрон був втрачений через помилку оператора, а не через "НЛО".

Однак тоді залишається питання, а що ж це за "НЛО", яке так налякало російського дронщика. Автор публікації припускає, що роль "прибульця" зіграв український безпілотник із оптичною системою сканування. Оптоволоконний кабель дрона-"ждуна" виблискує у сильному світлі, а на дорозі, що активно використовується, його не повинно бути. Отже будь-який блиск на дорозі сигналізує українцям, що на узбіччі сидить дрон-"ждун".

Однак не виключено, що українці в даному випадку застосовують якусь іншу більш витончену технологію.

"Квадрат світла, що проектується на дорогу, натякає на структурований світловий сканер, який аналізує спотворення проектованого малюнка, щоб відобразити в 3D форму об'єктів внизу. Цей метод використовується для детальних досліджень за допомогою дронів, і автоматизована система розпізнавання, безумовно, могла б розпізнати будь-що настільки ж характерне за формою, як-от припаркований дрон", – пише Forbes.

Як писав УНІАН, Україна значно просунулася у виробництві бойових безпілотників, здатних працювати без китайських компонентів. Інженери локалізували виготовлення ключових друкованих плат і деталей, які раніше імпортувалися з Китаю, що дозволяє зменшити залежність від зовнішніх постачальників і підтримувати масове виробництво дронів.

Водночас повністю відмовитися від китайських матеріалів поки неможливо, адже батареї, карбон та деякі інші компоненти все ще імпортуються через домінування Китаю на світовому ринку.

