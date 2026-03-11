Чи може ЄС повернутися до російських нафти та газу через кризу: фон дер Ляєн відповіла

На тлі війни в Ірані в Європі стрімко зростають ціни на пальне.

Європа зробить стратегічну помилку, якщо спробує стримати стрімке зростання цін на енергоносії, повернувшись до російських викопних паливних ресурсів. Про це заявила в середу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.

"Під час нинішньої кризи деякі стверджують, що ми повинні відмовитися від нашої довгострокової стратегії і навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою", – сказала фон дер Ляєн під час промови в Європейському парламенті.

Вона додала, що Європейський Союз готує варіанти зниження цін на енергоносії, зокрема, більш ефективне використання угод про купівлю електроенергії, заходи державної підтримки та субсидії або обмеження цін на газ.

Російські газ та нафта у Європі – останні новини

Палкий поціновувач російських газу та нафти, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку тижня звернувся до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з закликом скасувати всі санкції проти російської енергетики. Орбан вважає, що це дозволить запобігти зростанню цін на дизельне паливо та бензин в Європі.

Про скасування частини санкцій щодо російської нафти заговорив і президент США Дональд Трамп. Очільник Білого дому не виключає можливість, що санкції не доведеться вводити знову.

Водночас європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс закликав Вашингтон зберегти обмеження цін на російську нафту, оскільки "протилежне рішення буде самовбивчим", а Росія є агресором у війні проти України.

