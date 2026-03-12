Ізраїль завдав удару по винищувачах F-14 на авіабазі в Ірані: BI показало супутникові знімки

Іран є єдиним оператором винищувачів F-14, США використовували його лише до 2006 року.

Внаслідок нещодавніх ударів Ізраїлю по авіабазі в Ірані було знищено кілька знищених винищувачів F-14 американського виробництва.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на супутникові знімки компанії космічної розвідки Vantor. На кадрах видно уламки щонайменше двох винищувачів F-14 Tomcat на пероні 8-ї тактичної авіабази в Ісфахані. Це місто розташоване в центральній частині Ірану.

Зазначається, що уражена база є центром базування флоту "старовинних F-14 іранських ВПС"

"Знімок, зроблений 22 лютого, до початку конфлікту, показує розкидані Tomcats і те, що Vantor ідентифікувала як F-7, експортну версію китайського Chengdu J-7. Щонайменше два літаки F-14 були знищені в результаті авіаударів – один з літаків був повністю замінений величезним слідом від опіку. Кілька літаків F-7 також були атаковані", – йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що армія Ізраїлю повідомила про удари по аеропорту Ісфахану в неділю, 9 березня. За два дні до цього було атаковано більше десятка іранських літаків в аеропорту Мехрабад в Тегерані.

Примітно, що авіапарк іранських F-14 був під прицілом і під час конфлікту, який спалахнув між країнами у червні 2025 року.

Наразі Іран є єдиним оператором F-14, виготовленого оборонним гігантом Northrop Grumman.

Як Іран отримав американські F-14

Літак був введений в експлуатацію ВМС США в 1970-х роках і використовували його до 2006 року. Цей винищувач був призначений для запуску з авіаносців. Згодом Пентагон замінив F-14 на F/A-18 Super Hornet.

"США продали Ірану майже 80 літаків F-14 за кілька років до іранської революції 1979 року, яка поклала кінець партнерству між двома країнами. З того часу флот Тегерана поступово зменшувався через зростання проблем з технічним обслуговуванням і логістикою. Зараз вважається, що залишилося лише кілька десятків літаків, хоча точна цифра невідома", – пояснює автор матеріалу.

Іранські повітряні сили є здебільшого застарілми, з огляду на міжнародні санції. По суті повітряний флот країни – це мішанина зі старих американських F-14 і F-5, та літаків радянської епохи, таких як Су-24 і МіГ-29. З огляду на обмежені можливості в повітрі, Тегеран покладається на балістичні ракети та ударні дрони.

Війна на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в Ірані практично не залишилося цілей для ударів. За його словами, військова операція проти країни є "розплатою". Крім того, він стверджує, що Іран нібито прагнув захопити весь Близький Схід.

Примітно, що за перші шість днів війни проти Ірану США витратили щонайменше 11,3 млрд доларів. Для розуміння, якщо порівнювати цю суму з витратами Україну на війну у 2025 році, цих коштів вистачило б приблизно на два місяці.

