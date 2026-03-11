Графіки відключень на 12 березня: коли будемо без світла в четвер

Причиною часткових обмежень споживання електроенергії є збройна агресія РФ.

У четвер, 12 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомило "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", – йдеться у повідомленні компанії.

Там додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у регіоні.

Графіки відключень – Львівська область

"‎Львівобленерго"‎ оприлюднило графіки відключень для Львівської області. 12 березня в регіоні застосовуватимуться погодинні відключення світла у деяких чергах споживачів.

Згідно з наведеною інформацією, відключення відбуватимуться один раз на добу. Загалом протягом доби електроенергії може не бути до трьох годин.

Графіки відключень – Київська область

ДТЕК оприлюднив графіки відключень для Київської області. 12 березня в регіоні застосовуватимуться погодинні відключення у деяких чергах споживачів. Згідно з наведеною інформацією, відключення відбуватимуться один раз на добу.

Графіки відключень – Дніпропетровська область

ДТЕК оприлюднив графіки відключень для Дніпропетровської області. 12 березня в регіоні застосовуватимуться погодинні відключення світла у деяких чергах споживачів. Згідно з наведеною інформацією, відключення відбуватимуться максимум один раз на добу.

Графіки відключень – Запорізька область

Як зазначає "Запоріжжяобленерго", 12 березня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Також діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

"Якщо матимемо нові вказівки від НЕК "Укренерго", відповідним чином перероблятимемо графік та інформуватимемо вас про зміни на наших інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на нашому сайті", - повідомили у "Запоріжжяобленерго".

Графіки відключень – Сумська область

Відключення електроенергії завтра заплановані для половини мешканців Сум та області. Це стосується підчерг 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 та 6.2. Світла може не буде до 4 годин.

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно", – зазначають у "Сумиобленерго".

Раніше УНІАН писав, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі вдалося суттєво скоротити. Якщо взимку нестача сягала 5–6 ГВт, то на початку березня вона зменшилася приблизно до 1 ГВт.

За прогнозами генерального директора Yasno Сергія Коваленка, дефіцит електроенергії в Україні має ще скоротитися у квітні – з завершенням опалювального сезону та завдяки активній генерації на гідро- та сонячних електростанціях.

