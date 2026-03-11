Перша країна НАТО запросила до себе військових інструкторів з України, - Reuters

Німеччина хоче бути готовою до можливого вторгнення Росії.

Українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до захисту від можливого нападу Росії на НАТО у 2029 році. Про це заявив головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг в інтерв’ю агенції Reuters.

Зокрема, Берлін і Київ минулого місяця домовилися, що Україна направить військових інструкторів до німецьких армійських шкіл, де українські військовві ділитимуться досвідом, набутим під час відбиття російського вторгнення.

"У нас високі очікування. Українські військові наразі є єдиними у світі, які мають досвід бойових дій проти Росії", - сказав Фройдінг.

Він розповів, що Німеччина була першою країною, яка досягла домовленості з Україною про надання військових інструкторів, але прогнозує, що інші наслідуватимуть цей приклад.

Фройдінг послався на оцінки німецьких та інших західних розвідувальних служб, що Росія може бути готова до масштабного нападу на військовий альянс НАТО до 2029 року.

"Це ж майже післязавтра. У нас немає часу – ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність. Тож ми повинні використовувати кожну можливість для підготовки", - наголосив головнокомандувач німецької армії.

Допомога Україні від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, Німеччині вдалося зібрати серед союзників партію ракет PAC-3 до систем Patriot для України, вони вже знаходяться в дорозі.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домігся закупівлі близько 30 новітніх керованих ракет PAC-3 у кількох європейських партнерів. Ще кілька таких ракет будуть поставлені із запасів Збройних сил Німеччини, так що в цілому наша країна отримає 35 таких ракет-перехоплювачів.

Україна може очікувати на таку необхідну партію зенітних ракет Patriot з Європи в найближчі тижні.

