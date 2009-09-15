Богословська натякнула, що шеф СБУ здатен лише базікати

Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що її не викликали ні до прокуратури, ні до служби безпеки у зв`язку з біг-бордами у Севастополі.

«Вся ця балаканина на телевізорі закінчилася балаканиною на телевізорі», - сказала БОГОСЛОВСЬКА сьогодні на прес-конференції у Севастополі, коментуючи заяву голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО про те, що спецслужба завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури матеріали щодо закликів депутатки до порушення територіальної цілісності України.

Нардеп вважає, що у закликах на її біг-бордах не було порушення законів.

За словами депутата, у прокуратурі і службі безпеки працюють професійні юристи, які розуміють, що підстав для порушення проти неї кримінальної справи немає. «Там же працюють нормальні люди, це ж керівник СБУ у нас не юрист, так само як і міністр внутрішніх справ у нас жодного відношення до юриспруденції не має. А працюють-то нормальні професійні люди і в прокуратурі, і в СБУ. Вони-то розуміють, що їм треба в очі мені подивитися, якщо вони розкажуть мені, що я порушую закон», - сказала БОГОСЛОВСЬКА.

Коментуючи питання спецстатусу Севастополя, БОГОСЛОВСЬКА, зокрема, відзначила, що «один з можливих варіантів розв’язання цієї проблеми - це подвійне управління Севастополем, як з боку України, так і з боку Росії». «Це те, що розумною мовою називається кондомініум, у міжнародному праві це поняття існує з XVI століття. І це те, що нормальною людською мовою називається територія подвійного підпорядкування», - відзначила депутат.

На запитання журналістів, як вона бачить процедуру розв’язання питання подвійного підпорядкування Севастополя, БОГОСЛОВСЬКА відзначила, що договір між двома країнами з даного питання виноситься на всенародний референдум.

«Процедурно будь-які питання зміни території і кордонів України, згідно з Конституцією України, вирішуються за підсумками референдуму... Визначаються умови договору між державами, в які закладаються всі без винятку засади спільного управління територією. І після цього такий договір виноситься на референдум», - сказала депутат.

«Ми, безумовно, маємо пройти цей шлях. Але я переконана, що для нас це сьогодні вихід з того глухого кута, в якому сьогодні перебуває країна. Україна, після того, як ми відмовилися від ядерної зброї, залишилася країною, яка не має жодної гарантії безпеки території», - заявила БОГОСЛОВСЬКА.

При цьому вона відзначила, що «кращий для України шлях, який забезпечить нашу безпеку і економічне процвітання, - цей нейтральний статус». «І тут постає питання Севастополя. І якщо ми одержимо подвійне управління щодо цієї території, спеціальний статус, то решта частини території України підпадає під ці ознаки нейтральної держави, і Україна одержить нейтралітет. Яким чином? Це звернення до Ради безпеки ООН», - сказала депутат.

На її думку, Севастополь зобов`язаний бути центром забезпечення військової безпеки в Чорноморському регіоні: «Я на цьому стою, і я точно знаю: якщо там не буде російського флоту, там буде інший флот, і я точно знаю, що в Севастополі мають бути і російський, і український флоти, в обов`язковому порядку».