Міліція заявила, що медиків та вчителів зганяли на мітинг за спікера

Заступник міністра внутрішніх справ України – начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ стверджує, що мітинг на підтримку керівника парламенту автономії Анатолія ГРИЦЕНКА проведений сьогодні з грубими порушеннями закону.

У повідомленні прес-служби міліції сказано, що МОСКАЛЬ надіслав начальнику Головного управління Державної служби України Тимофію МОТРЕНКУ листа з проханням «терміново призначити службове розслідування» і направити до Криму «відповідальних співробітників» у зв`язку з тим, що на мітингу на підтримку керівництва Верховної Ради Криму «мали місце порушення».

Зокрема, вказує МОСКАЛЬ, в акції, що пройшла в робочий час, брали участь держслужбовці - чиновники Ради міністрів Криму та представники керівництва сімферопольської мерії.

«Крім того, - сказано в повідомленні міліції, - в примусовому порядку на мітинг збирали лікарів, учителів і представників інших державних установ, які в робочий час мають бути на службі».

Кримський главк МВС надасть начальнику Головдержслужби України «всі необхідні матеріали і відеозйомку» акції.

Сьогодні вранці кримський спікер-регіонал на запитання журналіста-телевізійника, чому на мітинг «у примусовому порядку, під розписку» привезли медиків, заявив: «Їх ніхто не виводив, добровільно прийшли. Покажіть мені, кого виводили під розписку - ми покараємо головного лікаря тієї лікарні».

Під стінами парламенту автономії у середу пройшли акції опонентів і прихильників ГРИЦЕНКА.