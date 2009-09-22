ЧФ перетворився на зборище антикваріату – російський експерт

Росія буде змушена вивести свій Чорноморський флот з території України, таку думку в коментарі УНІАН висловив завідувач аналітичного відділу Інституту політичного і військового аналізу Олександр ХРАМЧИХІН.

«Я думаю, що флот піде не тільки із Севастополя, а піде взагалі в небуття тому, що до 2017 року від нього майже нічого не залишиться. Більша частина бойових одиниць буде списана через вироблення ресурсу, а для того, що залишиться, навіть Новоросійська буде дещо надміру», - сказав ХРАМЧИХІН.

Він вважає, що російська сторона докладатиме зусилля для збереження своєї присутності в Криму. Водночас він вважає, що сьогодні не зрозуміло, що може бути запропоноване.

Експерт відзначив, що якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО орієнтований на виведення флоту «без розмов», то наступний глава держави «задушать флот економічно, різко підвищуючи вартість оренди, і утримання незначної кількості кораблів за шалені гроші просто стане неможливим для Росії».

ХРАМЧИХІН додав, що у світі не існує «ринку військових баз», тому Україна може призначити будь-яку суму, яку захоче.

«Це виняткове право України. У цьому питанні немає жодних спеціальних норм міжнародного права. Це винятково домовленість між двома сторонами», - сказав він.

Разом з тим ХРАМЧИХІН вважає, що враховуючи стан ЧФ РФ, для Росії втрата Криму нічого не означає з військового погляду. Хоча це дуже великі втрати з політичної точки зору, додав він.

«Флот вже зараз перетворився на флотилію, а точніше на зборище антикваріату, тому з військової точки зору його виведення нічого не означає. ЧФ РФ навіть у межах Чорного моря з натугою може вести будь-які бойові дії, а про вихід за його межі не може бути навіть мови», - сказав ХРАМЧИХІН, додавши, що стан ВМС України ще гірший.

За його словами, темпи будівництва військових кораблів в РФ дуже низькі, а враховуючи, що країна має чотири флоти і ЧФ РФ не найважливіший, можна припускати, що якщо до 2017 року він одержить 1-2 кораблі, то це буде дуже добре.

Крім того, експерт відзначив, що постійні скандали з базуванням ЧФ РФ пов`язані з тим, що російське командування не хоче розуміти, що флот базується на території іноземної держави.

«Якщо все буде як зараз, то, швидше за все, до 2016 року продовжуватимуться свари між країнами, а відтак буде термінова евакуація Росією того, що залишилося від ЧФ РФ. Так проходили переговори з Грузією про виведення військових баз – спочатку йшлося, що до 2013 Росія нічого не виведе, а потім вивели в шаленому темпі – навіть швидше, ніж хотів Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ», сказав він.