Литвин подав до суду на Москаля

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до суду щодо суміщення депутатських повноважень з роботою у виконавчих структурах влади Геннадієм МОСКАЛЕМ (фракція НУ-НС) та Вадимом ГРИВКОВСЬКИМ (фракція Блоку Литвина).

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник парламенту повідомив на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів ВР.

ЛИТВИН не уточнив, до якого суду направлені подання.

На сьогодні в парламенті п’ять депутатів-сумісників: представники фракції БЮТ Костянтин ЖЕВАГО і Борис ШИЯНОВ, Блоку Литвина - ГРИВКОВСЬКИЙ і Василь ШПАК, депутат від фракції НУ-НС МОСКАЛЬ.

МОСКАЛЬ працює начальником міліції Криму - заступником глави МВС України.