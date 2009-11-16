Литвин подав до суду на Москаля
12:08, 16 листопада 2009Крым
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Хай обирає вже: посада чи мандат
|Геннадій Москаль. Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник парламенту повідомив на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів ВР.
ЛИТВИН не уточнив, до якого суду направлені подання.
На сьогодні в парламенті п’ять депутатів-сумісників: представники фракції БЮТ Костянтин ЖЕВАГО і Борис ШИЯНОВ, Блоку Литвина - ГРИВКОВСЬКИЙ і Василь ШПАК, депутат від фракції НУ-НС МОСКАЛЬ.
МОСКАЛЬ працює начальником міліції Криму - заступником глави МВС України.
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