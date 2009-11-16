На мерію Сімферополя завели справу

За фактом зловживання службовим становищем посадовцями виконавчого комітету Сімферопольської міської ради порушено кримінальну справу.

«Чиновники з 2003 по 2009 рік не вжили жодних заходів для того, щоб забудовники виконали свої зобов`язання перед містом. Тим часом, за шість років борг будівельників досяг величезних розмірів: це п`ять мільйонів гривень у вигляді участі в розвитку інфраструктури міста і три тисячі квадратних метрів житлової площі», - говориться в повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Справу порушено прокуратурою Сімферополя за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

Наглядове відомство організувало досудове слідство. «Перевіряються на причетність до злочину посадовці виконкому Сімферопольської міськради», - повідомили в прокуратурі.