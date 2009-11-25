Москві не подобається історія, яку пишуть у Ющенка

Команда Президента України Віктора ЮЩЕНКА націлена на демонтаж російсько-українського добросусідства, йдеться у коментарі Департаменту інформації і преси МЗС РФ з приводу публікації указу «Про додаткові заходи з визнання українського визвольного руху XX століття».

«Останнім часом видні представники президентської вертикалі в Києві не втомлюються наголошувати на своїй зацікавленості у відновленні конструктивного діалогу з Росією. Проте її практична діяльність, яка так чи інакше стосується проблематики російсько-українських відносин, не привносить в російсько-українські відносини нічого конструктивного», - йдеться в повідомленні.

19 листопада ЮЩЕНКО підписав указ, яким зобов`язав Кабінет міністрів України вжити додаткових заходів для визнання українського визвольного руху XX століття.

В МЗС РФ вважають, що «публічна риторика на тему мови й історії як і раніше націлена на конфронтацію, на демонтаж російсько-українського добросусідства, культурно-мовну асиміляцію російськомовних регіонів країни на користь західно-української меншини, розрахована на протиставлення України і Росії на догоду планам євроатлантистів».

Під час робочих поїздок Західною Україною, приурочених 67-річчю УПА, акценти розставлялися гранично чітко: «західні українці в роки Другої світової війни боролися одразу проти двох світових тоталітарних сил - нацистської й радянської», бойовики УПА проголошувалися як борці з фашизмом - нарівні з ветеранами Радянської Армії, наголошується в коментарі.

Російські дипломати заявляють, що на офіційному веб-сайті ЮЩЕНКА збільшується кількість розпоряджень, які «втовкмачують у свідомість громадян країни радикально оновлений перелік «знаменних дат» з історії України».

Наголошується, що указом «Про додаткові заходи з визнання українського визвольного руху XX століття» уряду наказується активізувати роботу з визнання організацій, які боролися за незалежність України. У цьому списку згадуються Українська військова організація, Карпатська Січ, Організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, Українська головна визвольна рада.

МЗС РФ відзначає, що в третьому кварталі вже був підписаний указ «Про святкування 65-річчя Української головної визвольної ради», сформованої в 1944 році як підпільного всеукраїнського парламенту, який проголосив боротьбу з «радянським режимом і німецькими окупантами». Водночас про спільну боротьбу народів СРСР проти гітлеризму, про Українські фронти, які прокладали у складі Радянської армії шлях до Перемоги, про партизанський рух на території, окупованої фашистами України, «русофоби вважають за краще не згадувати», наголошують в МЗС РФ.

«Це не просто «перекидання» сьогоднішньої політики в історію - це образа пам`яті мільйонів загиблих і їх нащадків, зокрема громадян сьогоднішньої України», - сказано в повідомленні.