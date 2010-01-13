Янукович придумав, як зробити, щоб Росія була ситою, а Україна цілою

Кандидат на пост президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що підійде до вирішення питання про базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України без негативних наслідків для відносин між двома країнами, але з урахуванням українських національних інтересів.

«Ми це питання вирішимо таким чином, щоб воно у жодному випадку не мало негативних наслідків для відносин України та Росії», - сказав політик у середу у прямому ефірі державної телерадіокомпанії «Крим».

Водночас, наголосив кандидат, з позиції економіки він захищатиме націнтереси України.

«Як це питання вирішити, я собі чітко уявляю», - додав ЯНУКОВИЧ.