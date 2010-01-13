Лідером «Руського блоку» обрано Басова замість Свістунова – мін’юст
17:00, 13 січня 2010Крым
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Міністерство зареєструвало
Міністерство юстиції України зареєструвало Геннадія БАСОВА керівником партії "Руський блок" замість Олександра СВІСТУНОВА, повідомила в середу прес-служба відомства.
Як зазначається у повідомленні, надісланому партією до мін‘юсту, рішення про обрання БАСОВА було ухвалене VІІ з’їздом "Руського блоку" у 2009 році.
"Руський блок" було зареєстровано в міністерстві 30 березня 2001 року та внесено до Реєстру політичних партій під №86.
БАСОВ - депутат міськради Севастополя.
СВІСТУНОВ - депутат кримського парламенту.
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