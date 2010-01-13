Суд Києва визнав Сталіна і Молотова винними у геноциді українців

Апеляційний суд Києва визнав 7 керівників більшовицького режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках, повідомив прес-центр Служби безпеки держави.

Кримінальну справу, порушену і розслідувану СБУ за фактом вчинення голодомору-геноциду в Україні у 1932-1933 роках, суд розглянув 13 січня.

Як йдеться у повідомленні, рішенням суду підтверджені висновки слідчих СБУ про організацію вчинення на території УСРР генеральним секретарем Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків /ЦК ВКП(б)/ Йосипом Сталіним (Джугашвілі), членом ЦК ВКП(б), головою Ради народних комісарів СРСР В’ячеславом Молотовим (Скрябіним), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем та Павлом Постишевим, членом ЦК ВКП(б), генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії більшовиків України /КП(б)У/ Станіславом Косіором, членом ЦК ВКП(б), головою Ради народних комісарів УСРР Власом Чубарем та членом ЦК ВКП(б), другим секретарем ЦК КП(б)У Менделем Хатаєвичем "геноциду української національної групи, тобто штучного створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення".

"Згідно з висновком проведеної у ході досудового слідства судової науково-демографічної експертизи, внаслідок геноциду в Україні загинуло 3 млн. 941 тис. осіб", - повідомляє СБУ.

Суд констатував, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар та Хатаєвич вчинили злочин, передбачений статтею "геноцид" Кримінального кодекса України, та закрив справу у зв’язку з їхньою смертю.