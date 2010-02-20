Ющенко привітав Януковича з легітимним обранням президентом
18:05, 20 лютого 2010Крым
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час телефонної розмови привітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з легітимним обранням на пост глави держави.
ЮЩЕНКО висловив сподівання, що ЯНУКОВИЧ докладе зусиль для виконання головної місії на посаді президента – консолідації України.
На переконання ЮЩЕНКА, зараз існує слушна нагода втілити тезу «Схід і Захід разом».
ЮЩЕНКО побажав ЯНУКОВИЧУ відстоювати українські інтереси та захищати демократичну традицію.
ЮЩЕНКО підписав указ про забезпечення проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного президента.
16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення інавгурації 25 лютого.
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