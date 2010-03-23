Тепловику з Керчі світить до 10 років
12:06, 23 березня 2010Крым
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Власник кафе відмовився платити "ренту"
Начальник теплопостачального підприємства в Керчі обвинувачується в отриманні майже 2400 гривень хабара. Прокуратура направила кримінальну справу до суду, повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.
"На початку грудня він отримав від власника кафе першу суму за незаконне підключення закладу громадського харчування до системи теплоподачи і розраховував на щомісячну "ренту" в 750 гривень, однак на початку лютого опинився в руках правосуддя", - говориться в релізі.
Дії комунальника кваліфіковано за статтею "отримання хабара у великому розмірі або посадовою особою, яка займає відповідальне положення". За це передбачається покарання від п`яти до десяти років обмеження волі.
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