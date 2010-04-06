Табачник хоче скасувати обов`язкове дублювання фільмів українською

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК виступає за скасування обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою і обмеження мовлення російських каналів російською на території України.

«Я думаю, що безглузді в ХХІ-му столітті в країні, яка претендує на перебування в європейському культурному, інформаційному просторі, будь-які обмеження. Я виступав і виступаю проти обов`язкового обмеження показу фільмів російською мовою, англійською, французькою… Я вважаю, що кінопрокатник, який вклав у реконструкцію кінотеатрів великі гроші, має право обирати будь-яку мову», - сказав ТАБАЧНИК в інтерв`ю радіостанції «Ехо Москви».

На його думку, держава повинна підтримувати мову дотаціями на хороші дитячі мультфільми українською і книжки.

«Я буду прихильником скасування обмеження і по фільмах, і по телеканалах. Вважаю, що не повинна держава керуватися заборонною позицією... Привернути глядача можна тільки одним - конкуренцією. Зробити дубляж і музику, якість перекладу фільму - американського, французького, німецького - українською мовою краще, ніж це роблять ті студії, які на російську. Ось це я розумію як європейську норму поведінки. Не примусити, не зламати державним рішенням об коліно, розоряючи прокатників, розоряючи телепродюсерів, а фінансувати і підтримувати просування державної мови», - підкреслив ТАБАЧНИК.