Американці створюють гіперзвукову ракету 'економкласу' менш ніж за $3 мільйони

Нова гіперзвукова ракета зможе не лише атакувати, а й стати невловимим мисливцем у небі.

Американська компанія Ursa Major розкрила деталі свого амбітного проєкту - гіперзвукової ракети HAVOC. Очікується, що ракета стане доступною альтернативою дорогим аналогам. Про це гендиректор компанії Кріс Спаньолетті повідомив виданню Breaking Defense.

За його словами, одна ракета має коштувати не більше $3 млн. HAVOC хочуть зробити чимось середнім між дешевими снарядами та елітною гіперзвуковою зброєю, яка зараз обходиться у десятки мільйонів. Для порівняння навели приклад: одна ракета Dark Eagle коштує близько $41 млн.

Оглядачі видання пояснили, що головною технічною особливістю новинки є використання рідинного ракетного двигуна Draper із регульованою тягою. На відміну від прямоточних повітряно-реактивних двигунів, які зазвичай застосовують у таких розробках, двигун від Ursa Major здатний ефективно працювати у верхніх шарах атмосфери. Це дозволило інженерам відмовитися від складних і дорогих систем теплового захисту, що позитивно вплинуло на фінальну ціну та спростило ланцюги постачання компонентів.

Відео дня

Розробники зазначили, що її можна підлаштовувати під різні ситуації. Вона однаково ефективна і в небі, і на землі: для наземних запусків її потужність просто підсилюють додатковим прискорювачем. Ракета не лише б'є по цілях, а й може працювати як "мисливець", завдяки чудовій маневреності вона здатна наздоганяти та збивати навіть інші надшвидкі гіперзвукові ракети ворога.

Як пишуть ЗМІ, компанія повідомила, що протягом наступного року основна увага буде зосереджена на проєкті з "доведення" ракети до необхідних стандартів. Кінцевою метою цього етапу є успішне тестування на гіперзвукових швидкостях. Якщо темпи розробки збережуться, зброя може поповнити державний арсенал вже через 3–4 роки, тобто до 2030 року.

Новини про інші розробки ракет

Раніше УНІАН писав, що японська компанія представила результати розробки прототипу нової крилатої ракети, яку вважають національним аналогом американського "Томагавка". Повноцінне серійне виробництво та прийняття на озброєння нових далекобійних ракет відбудеться у період між 2030 та 2033 роками.

Нагадаємо, що в Україні також є розробка далекобійної ракети "Фламінго", яка здатна долати відстань понад 3000 км і вражати цілі глибоко в тилу ворога. Українська ракета нещодавно була оновлена та завдяки своїй колосальній дальності і новітнім системам навігації тепер лякає не лише ворогів, а й деяких західних партнерів, зазначають експерти.

Вас також можуть зацікавити новини: