'Одягніть навушники й повертайтесь': Британія відмовляє українцям у притулку, - Sky News

Родинам пропонують носити навушники від вибухів і повертатися до регіонів, які зазнають обстрілів, попри заяви про небезпеку по всій країні.

Українські сім’ї, яким відмовили у наданні притулку у Великій Британії, отримують рекомендації переїхати до "безпечних районів" України, а в окремих випадках – навіть поради використовувати навушники з шумопоглинанням для дітей, щоб зменшити наслідки панічних атак через вибухи.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на свідчення кількох українських родин. Їм пояснили, що частини України вважаються "безпечними", попри те, що війна триває вже п’ятий рік.

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року близько 310 тисяч українців прибули до Британії за спеціальними візовими програмами. Зокрема, схема "Житло для України" дозволила британцям спонсорувати громадян України та членів їхніх родин. Програму двічі продовжували, і нині вона дозволяє залишатися у країні до вересня 2028 року.

Втім, механізму постійного врегулювання статусу для більшості українців немає. Частина родин подає заяви на притулок, однак, за даними журналістів, кількість відмов зросла. Якщо до квітня 2025 року більшість заяв схвалювали, то у 2024–2025 роках показники різко знизилися.

"Жодна частина України не є безпечною"

У листах із відмовами британське Міністерство внутрішніх справ радить заявникам переїхати до західних регіонів України або до Києва. При цьому родини наголошують: навіть ці території регулярно зазнають ракетних та дронових атак.

Сім’ї також звертають увагу на позицію УВКБ ООН, яке у листопаді заявило, що жодну частину України не можна вважати повністю безпечною після смертельної атаки на Тернопіль.

Одна з матерів розповіла, що залишила Україну на другий день війни разом із п’ятьма дітьми. Її донька-підліток після пережитого мала панічні атаки. У відмові британського відомства зазначалося, що після переселення "до зони без конфлікту" ці проблеми "не досягають необхідного порогу", а також пропонувалося "розглянути можливість використання навушників із шумопоглинанням та звукоізольованих кімнат".

Після цієї відповіді, каже жінка, у доньки знову почалися напади тривоги.

Іншій родині, яка втекла з Маріуполя після знищення їхнього будинку, також відмовили. Батька, за словами сім’ї, катували російські військові, підозрюючи у зв’язках з українською армією. Попри це, у рішенні зазначалося, що у разі переїзду на захід України чи до Києва вони не перебуватимуть у "реальній небезпеці".

Їхній малий син має аутизм. Мати каже, що через пережитий стрес дитина "перестала говорити", але у Британії досягла прогресу. Водночас Міністерство внутрішніх справ не визнало цей випадок "винятковими співчутливими сімейними обставинами".

Заклики до чіткого шляху врегулювання

Депутат від Ліберальних демократів Джон Мілн звинуватив уряд у тому, що той "витягує килим з-під ніг українських сімей", які вже побудували життя у Британії. Він закликав міністра внутрішніх справ Шабану Махмуд створити чіткий шлях до врегулювання статусу для тих, хто не може безпечно повернутися.

У Міністерстві внутрішніх справ наполягають, що українські програми залишаються відкритими, а підтримка триває. У вересні 2025 року уряд оголосив про продовження схеми дозволів ще на 24 місяці після початкового 18-місячного періоду.

Як повідомляв УНІАН, у Великій Британії дозволять утричі раніше подавати документи на продовження віз - відтепер українці зможуть подавати заявку на продовження візи за 90 днів до завершення чинного дозволу – замість нинішніх 28 днів.

Рішення ухвалили після звернень представників української громади, які наголошували, що короткий термін створює зайвий стрес і невизначеність щодо легального статусу в Британії.

