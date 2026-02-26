Росія масовано вдарила по Україні дронами і ракетами: палають будинки, є постраждалі

Цілями нічної комбінованої атаки Росії стали кілька українських міст. Кількість постраждалих уточнюється.

В ніч на четвер, 26 лютого, Росія масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Під ударом опинилася низка областей, є постраждалі та руйнування.

За даними Повітряних сил, масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили близько 03:00. Спостерігався рух ударних БПЛА над кількома областями, а вже за деякий час Повітряні сили оголосили про небезпеку застосування балістичного озброєння та рух швидкісних цілей.

Кривий Ріг

Зокрема, внаслідок російської атаки пошкоджено п'ятиповерхівку у Кривому Розі, є постраждалий, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Влучання "шахеда" у п'ятиповерховий будинок. На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон", - зазначив він.

Повідомляється, що біля пошкодженого будинку розгорнули штаб допомоги. Очікується підвезення будівельних матеріалів.

Київ

Крім того, потужні вибухи прогриміли у Києві. Як зазначив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, у двох районах Києва через нічну комбіновану атаку ворога виникли пожежі.

За його словами, у Голосіївському районі займання на території приватної садиби. В Печерському районі горить 2-поверховий приватний будинок. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Ткаченко додав, що у Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Запоріжжя

Ціллю масованої атаки росіян стало й Запоріжжя. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що внаслідок ворожих ударів пошкоджений приватний будинок, багатоповерхівка та два торгових центри.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджений приватний будинок. Встановлюються наслідки в інших районах, де сталися вибухи.

Окрім цього, зафіксовано й пошкодження багатоповерхівки. Горить автівка.

Росіяни також атакували обʼєкти інфраструктури. У Запоріжжі пошкоджено два торгівельних центри.

Також горить декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. В одній із квартир заблоковано людину". В місті вже семеро поранених.

Харків

У Харкові вночі пролунала серія гучних вибухів. Місто та околиці зазнали комбінованої атаки РФ. Є влучання у багатоповерхівку, перебитий газопровід, виникла пожежа, є постраждалі, повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", - зазначив Терехов.

Повідомляється також про влучання двох балістичних ракет та дронів типу "Шахед" по Київському та Шевченківському районах міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж, перебито газопровід.

За словами Терехова, у Слобідському районі на місці ворожого удару вирує пожежа. Також внаслідок атаки пошкоджено Центральний парк.

Синєгубов додав, що станом на зараз, 14 людей постраждали в Харкові та в селі Рай-Оленівка під час ворожої масованої атаки. Серед постраждалих 7-річний хлопчик. Під завалами можуть бути люди.

Станом на 6:17 повітряна тривога триває. В небі спостерігаються повітряні цілі. За даними ПС, ракети маневрують, змінюючи курс. Громадян закликають перебувати в укриттях.

Війна в Україні - мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, масована атака РФ сталася на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше домогтися закінчення війни.

За даними ЗМІ, Трамп хоче отримати мирну угоду до літа, однак між Україною і Росією все ще існують значні розбіжності, зокрема щодо питання територій на сході України.

