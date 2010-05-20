Європі не заважають російські кораблі в Криму

Базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі не може негативно впливати на залучення в місто інвестицій з Євросоюзу, вважає голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Росія і Україна наприкінці квітня ратифікували договір, що подовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на п`ять років.

«Коли ми починали програму «Спільна ініціатива ЄС щодо співпраці в Криму», російський флот був тут, і ми ніколи не висували ніяких умов щодо присутності або відсутності російського флоту в Севастополі... Інвестори хочуть, щоб було певне середовище, необхідне для роботи. Той факт, що у вас є військова база - не думаю, що це впливатиме на їх роботу, на їх інвестиції і бізнес», - сказав ТЕЙШЕЙРА на прес-конференції.

Він вважає, що для залучення інвесторів слід створити «необхідну юридичну базу» та «клімат, який буде привабливим». «Тоді інвестиції стануть реальністю», - заявив голова представництва ЄС в Україні.

Дипломат зазначив, що у ЄС є цілі допомогти Севастополю і Криму залучити інвестиції. «Ми надаватимемо допомогу, підтримуватимем ідею створення агентства з інвестицій. Але інвестори самі вирішуватимуть», - сказав ТЕЙШЕЙРА.