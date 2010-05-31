Партія Ющенка ініціюватиме припинення повноважень Ради Криму

Партія «Наша Україна» вважає неконституційним рішення Верховної Ради Криму про надання російській мові статусу регіональної та ініціюватиме дострокове припинення повноважень парламенту автономії, якщо депутати його не скасують.

«В разі, якщо Верховна Рада Криму не скасує своїх рішень, парламентська фракція «Нашої України» виступить з ініціативою про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Криму, відповідно до статті 84 Конституції України у зв’язку з грубим порушенням норм чинної Конституції», - йдеться в заяві.

Парламент Криму 26 травня схвалив вісім постанов і звернень, спрямованих на розширення сфери використання російської мови.

«Наша Україна» засуджує практику оголошення певних територій України зонами, в яких російська мова вважається регіональною на підставі Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, прийнятої Радою Європи у 1992 році.

«Україна вже переживала період «мовних суверенітетів» і тогочасні дії окремих місцевих рад вже отримали належну правову оцінку. За висновками міністерства юстиції України, у прийнятті подібних рішень місцеві органи влади далеко вийшли за межі своєї компетенції, грубо порушивши принцип законності та норми Конституції України», - йдеться в заяві.

Положення хартії не дає підстави для визнання за певною мовою того чи іншого статусу - це питання вирішується винятково спеціальними законами України й не може бути предметом рішення місцевих органів, наголосила партія.

«Наша Україна» також заявляє, що нинішній офіційний український переклад хартії, як і закон України про її ратифікацію, «суперечить букві й духу автентичного документа, який Рада Європи пропонує для ратифікації своїм членам».

Не випадково, зазначає партія, нещодавно чинний Кабінет міністрів вирішив підготувати новий переклад Європейської хартії регіональних мов і мов меншин, провести його лінгвістичну експертизу і до запропонувати Верховній Раді новий законопроект про ратифікацію хартії.

Посилання місцевих органів влади на норми хартії «є абсолютно неправомірними», вважає політсила.

«Але для цього ініціаторам такого штибу «нововведень» потрібно знати про хартію не за чутками з Кремля, а за першоджерелом. У хартії чітко зазначено, що захисту підлягають лише ті «мови, що зникають»: «Метою хартії є захист і підтримка регіональних мов або міноритарних мов, а не мовних меншин». За висновками міжнародних фахівців, під дію положень хартії в Україні потрапляють лише кримськотатарська, кримчацька, гагаузька і караїмська мови. Решта мов, зокрема і російська (які є державними мовами інших країн і мають відповідну підтримку), жодного додаткового захисту не потребують», - йдеться в заяві.