Крим просить мінприроди розробити правила утримання диких тварин

Президія Верховної ради Криму звернулася до міністра охорони навколишнього природного середовища України Віктору БОЙКА з проханням розробити правила утримання диких тварин у неволі.

Депутати заявляють, що до органів влади Криму щорічно надходять скарги на осіб, які використовують диких тварин під час видовищних заходів і організації дозвілля у регіоні.

Через відсутність нормативно-правових актів України, необхідних для реалізації закону "Про захист тварин від жорсткого поводження", діяльність органів виконавчої влади і правоохоронних органів з виявлення і притягнення до відповідальності осіб, що використовують звірів з порушенням, "не приносить бажаних результатів", вважає президія кримського парламента.

"Просимо вас вжити заходів для розробки і затвердження порядку утримання і розведення диких тварин у неволі, інструкції, що регламентує умови змісту диких тварин, а також нормативно-правового акту про паспортизацію диких тварин, зокрема морських ссавців", - йдеться у зверненні до БОЙКА.