Ураїнський флот знаходиться у важкому стані - віце-прем`єр Тихонов

Віце-прем`єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ заявляє, що Збройні сили держави, і зокрема Військово-морський флот, знаходяться зараз у важкому стані, передає УНІАН.

«Ми одержали такий спадок, який треба багатьох років виправляти. Ви знаєте, цей уряд розуміє, і президент це теж розуміє, і це - найголовніше», - сказав віце-прем`єр журналістам в Севастополі після відкриття Військово-морського музею на Михайлівській батареї, приуроченому до Дня флоту України.

На його думку, треба вирішити три проблеми. «Треба знайти ось тим випускникам, яких ми сьогодні випустили (52 випускника академії Нахімова, яким вручили кортики) добру роботу, забезпечити їх житлом і доброю зарплатою. Щоб ці люди, віддаючи життя за нашу Вітчизну, не думали про те, як живе його родина. Вирішивши ці проблеми, ми вирішимо проблеми обороноздатності нашої країни», - вважає ТИХОНОВ.

Він нагадав слова президента Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що Україна найближчими роками повинна увійти до 20-ки кращих країн світу. «Це в першу чергу, означає вирішити і питання обороноздатності нашої країни. Для цього треба багато коштів, багато бажання і багато інвестицій», - сказав віце-прем`єр.

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ теж не задоволений станом Збройних сил і станом ВМС особливо. «У будь-якого виду Збройних сил, який має таку могутню технічну складову, дуже багато проблем. Тому що ці проблеми треба вирішувати з періодичністю, як мінімум, рік-два», - сказав глава військового відомства.

«Що стосується духу наших моряків, то він у них завжди був на найвищому рівні. І ми робимо все можливе для того, щоб підтримати його на високому рівні. Не техніка воює, воюють люди. Наше завдання - навчити майстерності наших військовослужбовців у виконанні завдань. Бути професіоналами. Я думаю, нам це сьогодні вдається», - додав міністр оборони.